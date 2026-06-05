Actualites

Conseil des ministres : Diomaye exige un gouvernement de résultats rapides et un plan d’urgence économique

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fixé le cap au nouveau gouvernement lors du Conseil des ministres exceptionnel tenu ce vendredi 5 juin 2026. Face aux défis économiques, sociaux et sécuritaires du moment, le chef de l’État a demandé à l’équipe dirigée par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo d’incarner un « gouvernement de travail, d’actions, de réalisations et de résultats rapides ».

Après avoir salué le travail accompli par le gouvernement sortant, le président de la République a rappelé l’importance de la solidarité gouvernementale et de la loyauté au sein de l’Exécutif. Selon lui, le Sénégal se trouve à un tournant décisif de son histoire, nécessitant une accélération des réformes pour renforcer la souveraineté nationale et relancer durablement l’économie.

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre de lui soumettre dans les meilleurs délais un Plan d’actions gouvernemental. Ce programme devra notamment intégrer la relance économique, l’assainissement des finances publiques, le traitement de la dette souveraine ainsi que l’apurement de la dette intérieure.

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de soutenir le secteur privé national, les PME et PMI, l’économie informelle et la campagne agricole. L’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, la lutte contre la pauvreté et le renforcement du dialogue social figurent également parmi les priorités assignées au nouvel exécutif.

DEPECHES

Le Premier ministre annonce une nouvelle méthode de gouvernance axée sur les résultats
Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 05 juin 2026
Premier Conseil des ministres : Al Aminou Lo détaille la feuille de route de son gouvernement
Boubacar Camara officiellement installé au ministère de l’Enseignement supérieur

Enfin, le président de la République a annoncé que les Conseils des ministres se tiendront désormais tous les quinze jours, avec des réunions interministérielles régulières destinées à assurer un suivi rigoureux des politiques publiques.

Share This Article
Previous Article Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 05 juin 2026
Next Article Le Premier ministre annonce une nouvelle méthode de gouvernance axée sur les résultats
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

“J’ai failli y laisser ma peau” Les Secrets Pour élire Diomaye: Le Récit Déchirant d’Amadou Ba

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CÉLÉBRATIONS CENTENAIRES : Wade raconté par son chauffeur Diagna Diop

By
Xalima
A la UneXalima TV

Rupture Sonko – Diomaye : Pourquoi La Cohabitation Est Une Chance Pour Le Sénégal (Amadou Bâ)

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Aminata Touré « La démocratie, il faut la laisser fonctionner »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

UPA : Ousmane Sonko appelle à une réforme profonde de l’institution parlementaire africaine

Actualites

Centenaire d’Abdoulaye Wade : Diomaye Faye élève l’ancien président au rang de patrimoine national

Actualites

Nécrologie: Décès de la journaliste Mame Diarra Da Sylva de Sud FM 

Actualites

Bacary Sarr, du monde des idées à la parole de l’État

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Dakar 2026, Mondial 2026 : Djirèye Clotilde Coly fixe ses priorités

Football

Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC décroche un troisième titre historique et confirme son statut de géant du football national

Les lions

Sénégal–France 2026 : les Lions veulent rééditer l’exploit historique de 2002

Football

Diambars retrouve l’élite, Essamaye FC valide aussi son ticket‎

A la Une Sports

CAN U17 : Assane Sarr, la muraille sénégalaise qui a ébloui l’Afrique