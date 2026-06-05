Conseil des ministres : Diomaye exige un gouvernement de résultats rapides et un plan d’urgence économique

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fixé le cap au nouveau gouvernement lors du Conseil des ministres exceptionnel tenu ce vendredi 5 juin 2026. Face aux défis économiques, sociaux et sécuritaires du moment, le chef de l’État a demandé à l’équipe dirigée par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo d’incarner un « gouvernement de travail, d’actions, de réalisations et de résultats rapides ».

Après avoir salué le travail accompli par le gouvernement sortant, le président de la République a rappelé l’importance de la solidarité gouvernementale et de la loyauté au sein de l’Exécutif. Selon lui, le Sénégal se trouve à un tournant décisif de son histoire, nécessitant une accélération des réformes pour renforcer la souveraineté nationale et relancer durablement l’économie.

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre de lui soumettre dans les meilleurs délais un Plan d’actions gouvernemental. Ce programme devra notamment intégrer la relance économique, l’assainissement des finances publiques, le traitement de la dette souveraine ainsi que l’apurement de la dette intérieure.

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de soutenir le secteur privé national, les PME et PMI, l’économie informelle et la campagne agricole. L’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, la lutte contre la pauvreté et le renforcement du dialogue social figurent également parmi les priorités assignées au nouvel exécutif.

Enfin, le président de la République a annoncé que les Conseils des ministres se tiendront désormais tous les quinze jours, avec des réunions interministérielles régulières destinées à assurer un suivi rigoureux des politiques publiques.