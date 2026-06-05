Premier Conseil des ministres : Al Aminou Lo détaille la feuille de route de son gouvernement

XALIMANEWS: Le président de la République préside ce vendredi son premier Conseil des ministres depuis la nomination du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Cette réunion intervient quatre jours après la publication de l’équipe gouvernementale et au lendemain des différentes cérémonies de passation de service organisées dans les ministères.

Composé de 30 ministres, le nouveau gouvernement marque un important renouvellement avec l’entrée de 18 nouveaux membres. Cette équipe est présentée comme une combinaison de profils politiques et technocratiques destinée à accompagner la mise en œuvre des priorités du chef de l’État.

Parmi les principales nominations, Mouhamadou Makhtar Cissé fait son retour au ministère de l’Intérieur, qu’il avait brièvement occupé en 2024 lors de l’organisation de l’élection présidentielle. Au ministère de la Justice, l’avocat Me Moussa Sarr succède à son prédécesseur avec pour mission de poursuivre les réformes du secteur judiciaire.

Jusqu’ici députée de Pastef, Marie Angélique Sélbé Diouf prend la tête du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. De son côté, Boubacar Camara quitte ses fonctions de ministre secrétaire général du gouvernement pour prendre les commandes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Le secteur agricole est désormais confié à Cheikh Oumar Ba, ancien directeur de l’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), un centre de recherche reconnu basé à Dakar. Il hérite du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.

Dans le domaine des télécommunications, Samba Diouf succède à Alioune Sall. Mamadou Lamine Dianté, ancien président du Haut Conseil du dialogue social, prend quant à lui la tête du ministère de la Fonction publique.

Au ministère de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly remplace Khady Diène Gaye. Alpha Thiam est nommé ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, tandis qu’Amy Mara Dièye prend les rênes du ministère de la Pêche et de l’Économie maritime.

Le portefeuille de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique revient à Idrissa Samb, alors que Cheikh Oumar Seck est nommé ministre des Mines et de la Géologie. Aliou Gory Diouf hérite du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique. Le député Abdou Lahat Ndiaye est pour sa part chargé des Transports terrestres et aériens.

Au sein du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, Bassirou Sarr est nommé ministre chargé du Budget, tandis qu’Allé Nar Diop est chargé de l’Économie, de la Coopération et du Plan. Les autres nouveaux membres du gouvernement sont Ousmane Diagne, chargé de l’Élevage, et Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Âgé de 60 ans, Ahmadou Al Aminou Lo a été nommé Premier ministre en remplacement d’Ousmane Sonko. Économiste de formation, il a notamment occupé les fonctions de directeur national de la BCEAO, de ministre secrétaire général du gouvernement et de ministre d’État chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Présentant les grandes orientations de son équipe, le nouveau chef du gouvernement a insisté sur la cohérence institutionnelle et l’obligation de résultats. Selon lui, le gouvernement repose à la fois sur un socle politique et un socle technocratique, avec une représentation tenant compte de la diversité territoriale et sociale du pays ainsi que de la promotion des jeunes et des femmes.

Ahmadou Al Aminou Lo a également expliqué plusieurs réaménagements institutionnels. Il a notamment justifié la fusion des anciens ministères des Finances et du Budget ainsi que de l’Économie, du Plan et de la Coopération par la volonté de renforcer la cohérence de l’action publique.

Le Premier ministre a aussi annoncé le transfert des compétences liées à la communication vers le porte-parole du gouvernement, désormais élevé au rang de ministre de plein exercice. De même, les prérogatives relatives aux mines ont été retirées du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines pour donner naissance à un ministère autonome des Mines et de la Géologie.

Réaffirmant sa volonté de maintenir le cap fixé par les autorités, Ahmadou Al Aminou Lo a promis un changement de méthode fondé sur l’efficacité, la cohérence et la mobilisation de toutes les compétences nationales, y compris celles de la diaspora, afin d’améliorer le pilotage des politiques publiques et d’accélérer la mise en œuvre des réformes