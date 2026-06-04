Boubacar Camara officiellement installé au ministère de l’Enseignement supérieur

XALIMANEWS: Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara, a officiellement pris fonction à l’issue de la cérémonie de passation de service organisée avec son prédécesseur, Daouda Ngom.

Dans une déclaration publiée après cette prise de fonction, le nouveau ministre a exprimé sa gratitude à l’endroit de Daouda Ngom pour son engagement au service du secteur ainsi que pour le travail accompli durant son mandat.

« J’ai officiellement pris mes fonctions en tant que ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, lors de la cérémonie de passation de service avec mon prédécesseur, M. Daouda Ngom, que je remercie chaleureusement pour son engagement et le travail accompli », a-t-il indiqué.

Cette passation marque l’ouverture d’une nouvelle étape pour le département ministériel chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. Le nouveau ministre hérite ainsi de plusieurs chantiers stratégiques, notamment l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur, le renforcement de la recherche scientifique et la promotion de l’innovation au service du développement national.

L’arrivée de Boubacar Camara à la tête de ce département intervient dans un contexte où les attentes sont fortes concernant la modernisation du système universitaire et l’adaptation de la formation aux besoins de l’économie et du marché de l’emploi.