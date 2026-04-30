Ce n’est plus une coupe du monde, c’est un péage (Paul Biagui)

La messe est presque dite… et elle a un goût amer.

Sous la houlette de Gianni Infantino, la FIFA avance — lentement, sûrement — vers ce qui ressemble de plus en plus à un fiasco prévisionnel. Oui, le mot est lâché. Fiasco. Pas sportif. Non. Financier. Atmosphérique. Humain.

À six semaines du coup d’envoi, ce qui devait être une montée en transe mondiale ressemble à une réunion de copropriété sous tension. La ferveur ? Évaporée. Remplacée par la suspicion. La méfiance. Et pire encore : la défiance.

Prenez Philadelphie. Ville hôte. Cinq matchs de poule. Un à élimination directe. Et déjà… 2000 annulations d’hôtels. Pas une rumeur de comptoir. Une tendance. Lourde. Silencieuse. Inquiétante.

Parce que d’habitude, une Coupe du Monde, ça ne se raconte pas… ça déborde.

Les prix flambent ? Normal.

Les hôtels doublent, triplent ? Tradition.

Une nuit à 180$ qui passe à 900$ ? Folklore validé.

Mais là… non. Les prix tiennent encore la pose. Ce sont les réservations qui fuient. Comme si le public, pour une fois, avait décidé de ne pas jouer son rôle de figurant consentant.

Et ça, c’est nouveau.

Très nouveau.

Quand la demande est réelle, elle écrase tout sur son passage. Les billets disparaissent. Les vols saturent. Les hôtels affichent complet avant même que vous ayez fini de dire “VAR”. C’est mécanique. Brutal. Inévitable.

Aujourd’hui ? Rien de tout ça.

Un étrange flottement. Comme un moteur qui tousse avant de caler.

Pourquoi ? Parce que pour la première fois, le problème n’est pas d’aller voir la Coupe du Monde… mais d’y accéder.

Et ça, c’est une hérésie.

Ce n’est plus une Coupe du Monde. C’est un péage géant avec hymnes nationaux en fond sonore.

La Coupe du Monde, ce n’est pas un parcours du combattant administratif sponsorisé par l’angoisse. Ce n’est pas une chasse au trésor où le Graal serait un visa validé sans humiliation. C’est — ou plutôt c’était — simple :

un billet d’avion,

un ticket de match,

et une gorge prête à hurler sur un arbitre comme s’il avait saboté votre enfance.

Point.

Putain d’expérience. Oui.

Mais visiblement, cette époque est en voie d’extinction.

Aujourd’hui, le supporter hésite. Et quand le supporter hésite dès la première marche — “comment j’y vais ?” — toute la mécanique s’effondre. Effet domino inversé. Silence dans la chaîne.

Visa hors de prix.

Cautions d’intégrité pour certains pays — subtilement ciblés, évidemment.

Billets stratosphériques.

Hôtels lunaires.

Transports… indécents.

Un trajet de 15 minutes entre New York City et le MetLife Stadium ?

15 dollars d’habitude.

150 pendant le Mondial.

À ce niveau-là, ce n’est plus de l’inflation. C’est un sketch. Mauvais.

Le parking ? 225 dollars.

Sans champagne. Sans tapis rouge. Sans dignité.

Même une escorte VIP paraît presque raisonnable à côté.

Et pendant ce temps, dans les bureaux feutrés, on parle “expérience fan”.

Quelle expérience ? Celle du dépouillement organisé ?

Infantino ne vend plus du football. Il vend un filtrage social.

Le supporter, le vrai, a compris. Il tolère qu’on hausse les prix. Il a l’habitude. Mais quand il sent qu’on l’insulte… il ne proteste plus. Il disparaît.

Et ça, c’est la vraie alarme rouge pour la FIFA.

Parce que les supporters ne sont pas des accessoires. Ce ne sont pas des guirlandes qu’on allume pour la télé.

Ils sont le produit.

Le bruit.

La fièvre.

L’âme.

Sans eux, la Coupe du Monde devient quoi ?

Une conférence corporate avec des drapeaux et des sièges… vides.

Et les sièges vides, eux, ne mentent jamais. Les caméras les adorent. Les réseaux sociaux feront le reste.

Alors oui, les prix des hôtels commencent à trembler. Ce n’est pas un ajustement. C’est un symptôme.

L’enthousiasme a reculé. La ferveur a cédé. Le doute s’est installé.

La FIFA minimisera. Les autorités aussi. Classique.

Mais si assister à une Coupe du Monde exige six mois de salaire, un dossier de visa digne d’une enquête judiciaire et une tolérance à l’absurde… alors quelque chose s’est brisé.

Irrémédiablement.

Et le supporter, lui, a déjà tranché.

Son salon.

Son canapé.

Son écran.

Zéro visa.

Zéro caution.

Zéro humiliation.

Juste le match.

La passion.

Le vrai.

Le fauteuil douillet, lui, ne vous demande pas vos antécédents Facebook. Il ne vous facture pas le parking. Il ne vous regarde pas comme un suspect.

Il vous dit simplement :

“Assieds-toi. Regarde. Vibre.”

Et au fond… c’est peut-être ça, la vraie Coupe du Monde.

Pas celle qu’on vous vend.

Celle que vous choisissez.

Le reste ?

Un spectacle hors de prix… sans public.

Paul Biagui

BIAGUIMEDIA