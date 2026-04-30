Scandale à la Der: Le gestionnaire Ousmane Ndiaye détourne 5 millions et simule un suicide, Aida Mbodj le vire

XALIMANEWS: La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a publié un communiqué dans lequel elle revient sur une affaire impliquant le gestionnaire de l’espace BE YES de Bambey, M. Ousmane Ndiaye. L’institution réagit à des informations parues dans la presse faisant état d’une tentative de suicide de ce dernier, survenue après des réprimandes administratives.

Selon la DER/FJ, la présentation médiatique de l’affaire serait inexacte et ne refléterait pas la réalité des faits. L’institution affirme que des actes de détournement de financements seraient à l’origine de la situation, et non un simple différend administratif.

Le communiqué indique que le 13 avril 2026, douze GIE de Bambey, bénéficiaires du programme BE YES, ont reçu leurs financements via wallets électroniques après une cérémonie officielle. Peu après, M. Ousmane Ndiaye aurait contacté plusieurs responsables de GIE en leur faisant croire qu’il avait été mandaté pour récupérer les fonds afin d’acheter du matériel en leur nom. Trois GIE auraient ainsi transféré des sommes totalisant environ 5 millions de FCFA.

La DER/FJ précise que des doutes sont apparus lorsque certains bénéficiaires ont vérifié la procédure auprès d’un autre agent de l’antenne départementale. Estimant avoir été victimes d’une fraude, ils auraient exigé le remboursement des sommes transférées, sous menace de poursuites.

L’institution ajoute que d’autres cas similaires auraient été constatés auparavant, impliquant des remboursements encaissés par le même agent dans le cadre du programme BE YES. Le préjudice global est aujourd’hui estimé à plus de 6 millions de FCFA.

Le communiqué revient également sur l’incident ayant suivi la révélation des faits. Selon la DER/FJ, M. Ndiaye aurait tenté de simuler une tentative de suicide en se plaçant volontairement dans un puits, avant d’alerter le voisinage en criant au secours. Des habitants auraient tenté de lui porter assistance, mais il aurait refusé leur intervention, préférant attendre les sapeurs-pompiers.

L’institution précise qu’à ce stade, l’intéressé ne présenterait ni fractures ni blessures graves et qu’il se trouve à son domicile.

À la suite d’investigations internes, la DER/FJ indique avoir mis fin au contrat de M. Ousmane Ndiaye le 27 avril 2026. Elle rappelle par ailleurs que sa direction agit sans considération politique ou personnelle, et uniquement sur la base des principes de bonne gouvernance et de redevabilité.

Enfin, la DER/FJ réaffirme sa politique de tolérance zéro face à toute fraude, détournement ou abus de confiance portant sur les ressources destinées aux femmes et aux jeunes entrepreneurs, assurant que toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger les programmes en cours.