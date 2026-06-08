Nouveau gouvernement : le parti de Mamadou Lamine Dianté remercie le président Diomaye et appelle à la réussite de la mission

XALIMANEWS: Le Parti MCE JERIÑ SA ASKAN de Mamadou Lamine Dianté a adressé un message de remerciement au Président de la République à la suite de la nomination de ce dernier au poste de ministre de la Fonction publique, du Travail et du Renouveau du Service public.

Dans un communiqué parvenu à Xalima, la formation politique dit accueillir cette nomination avec une profonde fierté, estimant qu’elle vient conforter son soutien et son accompagnement dans le parcours de son responsable. Le parti y voit également une marque de reconnaissance des plus hautes autorités de l’État envers l’expérience, les compétences et l’engagement de M. Dianté au service de la Nation.

Revenant sur son parcours, le parti souligne que le nouveau ministre est issu du monde de l’enseignement et dispose d’une solide expérience syndicale. Il a également exercé des responsabilités au sein du Haut Conseil du Dialogue Social. Selon le MCE JERIÑ SA ASKAN, son parcours est marqué par la rigueur, le sens du devoir et un engagement constant en faveur du dialogue social et de la justice sociale.

La formation politique assure par ailleurs que son unique ambition demeure la réussite de la mission confiée au nouveau ministre. Elle exprime sa conviction que son expérience, sa capacité d’écoute et son sens des responsabilités contribueront à la mise en œuvre des orientations définies par les autorités pour le développement du pays.

Enfin, le parti a renouvelé ses remerciements au Chef de l’État et formulé des vœux de réussite pour son action à la tête du pays, appelant à un Sénégal fondé sur la paix, la stabilité, la cohésion nationale et le développement