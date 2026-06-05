Affaire ASER : le Parquet financier dévoile les dessous d’un dossier explosif

XALIMANEWS: Le Parquet financier a annoncé l’ouverture et la poursuite de plusieurs procédures judiciaires liées à des faits présumés de faux, d’usage de faux, de tentative d’escroquerie et de manœuvres frauduleuses portant sur une quittance d’un montant supérieur à 918 millions de FCFA.

Selon un communiqué publié le 4 juin 2026, l’affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 17 septembre 2024 par l’administrateur de la société AEE POWER EPC SAU, une entreprise de droit espagnol. Par l’intermédiaire de ses conseils, celui-ci avait saisi le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar contre l’administrateur de la société AEE POWER SENEGAL, le Project manager ainsi que la société AEE POWER SENEGAL.

Les plaignants dénoncent notamment des faits présumés de tentative d’escroquerie, de faux et usage de faux en écritures administratives ainsi que diverses manœuvres frauduleuses.

À la suite du dessaisissement du Doyen des juges d’instruction, le dossier a été transmis au Procureur de la République financier, qui a saisi un juge d’instruction le 23 mars 2026 afin de poursuivre les investigations.

Le communiqué précise également qu’une autre enquête avait déjà été ouverte par la Division des Investigations Criminelles (DIC) le 6 janvier 2025. Cette procédure faisait suite à une plainte déposée par l’Agent judiciaire de l’État pour des faits présumés de faux et usage de faux en écriture administrative.

Au cœur de cette seconde procédure figure l’utilisation supposée d’une fausse quittance d’un montant de 918 339 800 FCFA, utilisée dans le cadre de l’enregistrement d’un contrat liant AEE POWER EPC à ASER.

Le Parquet financier souligne que les deux procédures présentent des liens de connexité évidents. Pour cette raison, le même juge d’instruction a été saisi en vue d’une éventuelle jonction des dossiers afin de permettre un traitement cohérent de l’affaire.

Par ailleurs, le communiqué révèle qu’en octobre 2025, le député Thierno Alassane Sall a déposé une plainte contre X auprès du parquet de Céans pour des faits présumés de faux, usage de faux et détournement de deniers publics.

À la suite d’un soit-transmis daté du 24 octobre 2025, la Section de Recherches de Dakar a été chargée de mener une enquête approfondie. Selon le Parquet financier, les investigations se poursuivent avec diligence afin de faire toute la lumière sur les faits dénoncés.