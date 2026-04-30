Dossier Attijari-CBAO : Bocar Samba Dièye réclame justice après des années de bataille et sollicite une audience auprès de Diomaye

XALIMANEWS: Selon le journal Libération, un bras de fer oppose depuis plusieurs années l’opérateur économique sénégalais Bocar Samba Dièye à la banque Attijari-CBAO, dans une affaire qu’il qualifie d’“injustice flagrante” liée à la cession de ses biens immobiliers.

D’après la même source, le différend porterait sur une créance contestée que la banque aurait utilisée pour procéder à la vente de trois immeubles appartenant à l’homme d’affaires, pour une valeur estimée à plus de 4 milliards de francs CFA.

Face à cette situation, Bocar Samba Dièye a adressé, le 22 avril 2026, une lettre au président de la République afin de solliciter une audience. Dans ce courrier, il se présente comme « un citoyen sénégalais émérite » ayant servi son pays de manière désintéressée. Il explique que cette audience lui permettrait de partager son expérience, mais aussi d’exposer l’injustice qu’il affirme subir depuis plus d’une décennie de la part de la banque.

Toujours selon Libération, une expertise judiciaire contradictoire ordonnée par la Cour d’appel de Dakar aurait conclu que la banque serait en réalité débitrice envers lui, remettant en cause la légitimité de la saisie de ses biens.

Sur le plan judiciaire, aucune suite n’aurait été donnée à la plainte pénale déposée en novembre 2024 contre le directeur général de la banque. L’opérateur économique dit également attendre des avancées concernant une seconde plainte avec constitution de partie civile visant toujours l’établissement et ses dirigeants.