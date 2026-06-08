Dakar : six étrangers arrêtés pour un vaste système de fraude aux télécommunications

XALIMANEWS: Dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et numérique, les éléments de la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Dakar ont procédé à l’interpellation de six individus de nationalité étrangère, impliqués dans une affaire de fraude aux télécommunications.

L’opération fait suite à une plainte déposée par la SONATEL, alertant sur l’existence d’un système frauduleux de détournement du trafic international de SMS vers le réseau local. Cette pratique aurait occasionné d’importantes pertes financières pour l’opérateur national.

Des investigations techniques conjointes entre les enquêteurs de la Brigade de Recherches et les spécialistes de la SONATEL ont permis de remonter la piste des suspects. Les données exploitées ont conduit à l’identification d’un site situé dans la zone de Ngor.

Une opération a alors été menée sur place, aboutissant à l’arrestation des six individus et à la saisie d’un important lot de matériel technique utilisé dans le dispositif frauduleux.

Parmi les équipements retrouvés figurent notamment des ordinateurs portables, des passerelles GSM de type SIMBOX, des modems GSM, des routeurs internet, des boîtiers de communication VOIP, plusieurs téléphones portables, un important stock de cartes SIM de différents opérateurs, ainsi que divers supports de stockage numérique et accessoires informatiques.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte du réseau et d’éventuelles complicités dans cette affaire de fraude aux télécommunications.