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Liste électorale enfin prête : ce que prépare le ministère de l’Intérieur

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XALIMANEWS: La liste électorale définitive sera rendue publique dans les prochains jours, a annoncé jeudi le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, lors d’une intervention sur la radio privée RFM.

Selon le ministre, cette publication est désormais actée et interviendra à la fois sur le site officiel de la Direction générale des élections (DGE) et auprès des autorités administratives compétentes. Cette étape marque une avancée importante dans le processus électoral en cours.

Cette annonce a été faite en marge d’une rencontre de prise de contact et de partage d’informations avec les partis politiques. Toutefois, les formations membres du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), représentant une grande partie de l’opposition, ont choisi de boycotter cette réunion.

Revenant sur les perturbations récentes, le ministre a rappelé que la production des cartes d’électeur issues de la révision ordinaire de 2025 a repris le 12 avril 2026. Cette reprise fait suite à une suspension causée par une cyberattaque ayant affecté la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF).

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Début février, la DAF avait en effet annoncé l’arrêt temporaire de la confection des cartes d’identité après un incident technique. Elle avait néanmoins tenu à rassurer sur l’intégrité des données personnelles, affirmant qu’elles n’avaient pas été compromises.

Enfin, Mouhamadou Bamba Cissé a assuré de la disponibilité et de l’accessibilité du fichier électoral. Il a précisé que la DAF a déjà finalisé sa consolidation, en intégrant l’ensemble des modifications issues de la révision ordinaire des listes électorales de 2025.

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