Grand Yoff : par vengeance, une femme incendie le studio de son ex après une rupture

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation d’une femme poursuivie pour incendie criminel, destruction de biens appartenant à autrui, mise en danger de la vie d’autrui et violation de domicile avec usage de clés.

Les faits remontent au 29 avril 2026, aux environs de 15 heures. Un homme s’est présenté au commissariat pour signaler un incendie en cours dans son studio situé au quartier Arafat, à Grand Yoff. Dépêchés sur les lieux, les enquêteurs ont constaté que le feu s’était déclaré au premier étage d’un immeuble R+2 abritant plusieurs familles. Grâce à la mobilisation rapide des riverains, le sinistre a pu être maîtrisé avant de se propager davantage.

L’inspection après l’incendie a révélé d’importants dégâts matériels. La quasi-totalité des biens du locataire, notamment le mobilier, une télévision grand écran, la literie et divers équipements électroménagers, a été réduite en cendres. Le réseau électrique du logement a également été entièrement détruit.

L’enquête a été rapidement orientée par des témoignages signalant le départ suspect d’une femme peu après le début de l’incendie. L’exploitation des images de vidéosurveillance d’un établissement voisin a permis d’isoler une séquence déterminante. La victime a formellement reconnu la suspecte comme étant son ex-compagne, avec laquelle il avait récemment mis fin à leur relation.

Localisée grâce aux investigations techniques, la mise en cause a été interpellée le 30 avril 2026 sur son lieu de travail aux Parcelles Assainies. D’abord dans le déni, elle a fini par passer aux aveux face aux éléments de preuve réunis contre elle.

Lors de son audition, elle a expliqué avoir agi par vengeance, évoquant un sentiment d’humiliation après avoir vu son ex-compagnon en compagnie d’une nouvelle partenaire, qui serait une de ses collègues. Elle a ainsi reconnu s’être introduite dans le studio en utilisant un double des clés qu’elle avait conservé après leur séparation, avant d’y mettre volontairement le feu.

Placée en garde à vue, la suspecte fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire, tandis que l’enquête suit son cours.