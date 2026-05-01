Depeches

Grand Yoff : par vengeance, une femme incendie le studio de son ex après une rupture

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation d’une femme poursuivie pour incendie criminel, destruction de biens appartenant à autrui, mise en danger de la vie d’autrui et violation de domicile avec usage de clés.

Les faits remontent au 29 avril 2026, aux environs de 15 heures. Un homme s’est présenté au commissariat pour signaler un incendie en cours dans son studio situé au quartier Arafat, à Grand Yoff. Dépêchés sur les lieux, les enquêteurs ont constaté que le feu s’était déclaré au premier étage d’un immeuble R+2 abritant plusieurs familles. Grâce à la mobilisation rapide des riverains, le sinistre a pu être maîtrisé avant de se propager davantage.

L’inspection après l’incendie a révélé d’importants dégâts matériels. La quasi-totalité des biens du locataire, notamment le mobilier, une télévision grand écran, la literie et divers équipements électroménagers, a été réduite en cendres. Le réseau électrique du logement a également été entièrement détruit.

L’enquête a été rapidement orientée par des témoignages signalant le départ suspect d’une femme peu après le début de l’incendie. L’exploitation des images de vidéosurveillance d’un établissement voisin a permis d’isoler une séquence déterminante. La victime a formellement reconnu la suspecte comme étant son ex-compagne, avec laquelle il avait récemment mis fin à leur relation.

DEPECHES

Scandale à la Der: Le gestionnaire Ousmane Ndiaye détourne 5 millions et simule un suicide, Aida Mbodj le vire
Grand Yoff: une “mini-ferme” de chanvre démantelée par les forces de l’ordre
Grand Dakar : saisie spectaculaire de 133 kg de produits prohibés, deux individus interpellés
Affaire Pape Cheikh Diallo: port, showbiz et relations intimes, le téléphone de Doudou Lamine Dieng fait tomber de nouvelles têtes

Localisée grâce aux investigations techniques, la mise en cause a été interpellée le 30 avril 2026 sur son lieu de travail aux Parcelles Assainies. D’abord dans le déni, elle a fini par passer aux aveux face aux éléments de preuve réunis contre elle.

Lors de son audition, elle a expliqué avoir agi par vengeance, évoquant un sentiment d’humiliation après avoir vu son ex-compagnon en compagnie d’une nouvelle partenaire, qui serait une de ses collègues. Elle a ainsi reconnu s’être introduite dans le studio en utilisant un double des clés qu’elle avait conservé après leur séparation, avant d’y mettre volontairement le feu.

Placée en garde à vue, la suspecte fait désormais l’objet d’une procédure judiciaire, tandis que l’enquête suit son cours.

Share This Article
Previous Article 1er mai : le Président Bassirou Diomaye Faye promet justice et protection aux travailleurs
Next Article Diourbel : le TGI condamne deux accusés pour détournement de mineur et attentat à la pudeur
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Yeumbeul : deux individus arrêtés pour vol en réunion avec escalade au préjudice de leur propre famille

Depeches

Affaire Djiby Dramé et Cie: la BR de Keur Massar verrouille les frontières, plusieurs “oppositions-restrictions” émises

Depeches

Mbour: 34 migrants arrêtés après une traversée avortée, avec un nourrisson et 20 femmes à bord

Depeches

Keur Marième Mbengue : Daouda Guèye tué alors qu’il tentait de séparer une bagarre entre deux mécaniciens

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Ismaïla Sarr choque d’entrée : but express dès la 1ère minute

Football

Sénégal : explosion de finales pour les Lions, Mané, Dia, Jackson et Mendy au sommet

Lutte

Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

Football

FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané

Lutte

Lutte : Diop 2 confirme sa suprématie face à Liss Ndiago