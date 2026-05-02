Interview exclusive avec le Président Bassirou Diomaye Faye en direct sur Xalima.

Code électoral : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye défend le consensus et met en garde contre toute précipitation

En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est exprimé sur la question sensible de l’éligibilité et des réformes du code électoral, appelant à préserver la dynamique consensuelle engagée.

Sur la question de l’éligibilité, le chef de l’État se veut rassurant. Selon lui, il n’existe pas de problème fondamental dès lors que la qualité d’électeur est établie, condition essentielle pour participer au scrutin.

Mais au-delà de ce point, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a surtout insisté sur le travail de fond mené autour des réformes électorales. Il rappelle que plusieurs avancées majeures ont été obtenues grâce à un large consensus entre acteurs politiques.

Parmi ces acquis figurent le bulletin unique, la révision permanente des listes électorales, la réforme du financement avec le dépôt de caution ou encore une nouvelle loi sur les partis politiques. Des mesures qui visent à renforcer la transparence et la crédibilité du processus électoral.

Le Président a également mis en avant le rôle des comités d’experts et du comité de relecture, chargés de produire des textes solides et cohérents, en lien avec les orientations politiques définies.

Toutefois, il s’est interrogé sur la volonté d’accélérer l’adoption de certaines lois via une procédure d’urgence. Une démarche qu’il juge risquée, car elle pourrait « court-circuiter » une dynamique inclusive en cours et remettre en cause des équilibres déjà trouvés.

« Nous étions dans une logique de consensus. Il faut prendre le temps de discuter les points de désaccord plutôt que de brusquer les choses », a-t-il plaidé.

Le chef de l’État a tenu à rappeler que l’Assemblée nationale dispose pleinement de son droit d’initiative législative. Mais il insiste sur la nécessité de privilégier le dialogue entre les différentes institutions et acteurs politiques.

Il a d’ailleurs souligné son implication personnelle dans la lecture et le suivi des projets de loi, notamment ceux relatifs à la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au code électoral et aux partis politiques, afin d’éviter tout malentendu.

Enfin, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé son engagement pour un processus transparent, ouvert et inclusif, estimant que c’est à ce prix que le Sénégal pourra consolider durablement sa démocratie.