Interview exclusive avec le Président Bassirou Diomaye Faye en direct sur Xalima.

Code électoral : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye défend le consensus et met en garde contre toute précipitation
En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est exprimé sur la question sensible de l’éligibilité et des réformes du code électoral, appelant à préserver la dynamique consensuelle engagée.
Sur la question de l’éligibilité, le chef de l’État se veut rassurant. Selon lui, il n’existe pas de problème fondamental dès lors que la qualité d’électeur est établie, condition essentielle pour participer au scrutin.
Mais au-delà de ce point, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a surtout insisté sur le travail de fond mené autour des réformes électorales. Il rappelle que plusieurs avancées majeures ont été obtenues grâce à un large consensus entre acteurs politiques.
Parmi ces acquis figurent le bulletin unique, la révision permanente des listes électorales, la réforme du financement avec le dépôt de caution ou encore une nouvelle loi sur les partis politiques. Des mesures qui visent à renforcer la transparence et la crédibilité du processus électoral.
Le Président a également mis en avant le rôle des comités d’experts et du comité de relecture, chargés de produire des textes solides et cohérents, en lien avec les orientations politiques définies.
Toutefois, il s’est interrogé sur la volonté d’accélérer l’adoption de certaines lois via une procédure d’urgence. Une démarche qu’il juge risquée, car elle pourrait « court-circuiter » une dynamique inclusive en cours et remettre en cause des équilibres déjà trouvés.
« Nous étions dans une logique de consensus. Il faut prendre le temps de discuter les points de désaccord plutôt que de brusquer les choses », a-t-il plaidé.
Le chef de l’État a tenu à rappeler que l’Assemblée nationale dispose pleinement de son droit d’initiative législative. Mais il insiste sur la nécessité de privilégier le dialogue entre les différentes institutions et acteurs politiques.
Il a d’ailleurs souligné son implication personnelle dans la lecture et le suivi des projets de loi, notamment ceux relatifs à la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au code électoral et aux partis politiques, afin d’éviter tout malentendu.
Enfin, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé son engagement pour un processus transparent, ouvert et inclusif, estimant que c’est à ce prix que le Sénégal pourra consolider durablement sa démocratie.
Finances publiques : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye détaille les efforts et appelle à la transparence
En direct face à la presse, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a largement abordé la situation des finances publiques et les mesures prises par son gouvernement pour redresser l’économie nationale.
Le chef de l’État a d’abord insisté sur la transparence dans la gestion des ressources. Il a révélé que plusieurs rapports budgétaires ont été transmis, notamment sur les secteurs sensibles comme les hydrocarbures et les munitions. Dans cette dynamique, les autorités ont également procédé à une mise à plat des salaires, tout en remboursant plus de 10 milliards de francs CFA.
Malgré un contexte économique contraint, le Président a tenu à souligner les efforts consentis pour répondre aux attentes sociales. « Nous avons satisfait des revendications importantes, avec un impact budgétaire significatif, et régularisé des situations restées en suspens depuis longtemps », a-t-il expliqué.
Ces mesures, selon lui, ont contribué à une amélioration notable des indicateurs macroéconomiques. Le déficit budgétaire est ainsi passé de 12 % à 6,5 %, traduisant une volonté claire d’assainir les finances publiques.
Cependant, le Président a tenu à relativiser l’importance des chiffres. Pour lui, l’essentiel reste l’impact réel sur les populations. « L’économie ne se limite pas aux statistiques. Ce qui compte, c’est son effet concret sur les ménages et leur capacité à faire face aux difficultés quotidiennes », a-t-il affirmé.
Revenant sur les décisions prises depuis 2024, il estime que des avancées significatives ont été enregistrées, même si des défis persistent. Il a assuré que les efforts vont se poursuivre afin d’améliorer les conditions de vie des Sénégalais.
Enfin, le chef de l’État a lancé un appel au dialogue et à la pédagogie : il est, selon lui, essentiel que les Sénégalais comprennent la situation du pays, les contraintes existantes, mais aussi les actions entreprises pour y faire face.
Programme avec le FMI : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prône la vérité et assume la suspension
En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est revenu sur les relations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), notamment autour de la suspension du programme en cours de discussion.
Le chef de l’État a tenu à clarifier : il ne s’agit pas d’un rejet du programme, mais d’un processus toujours en cours. « Nous voulons un programme avec le FMI et les discussions se poursuivent », a-t-il expliqué, mettant fin aux spéculations sur une éventuelle rupture.
Selon lui, la suspension s’explique avant tout par un choix assumé de transparence. Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement a engagé un audit des finances publiques afin d’évaluer la situation réelle du pays. « Nous avons fait un exercice de vérité vis-à-vis du peuple sénégalais et de nos partenaires », a-t-il insisté.
Cet audit a permis de révéler des données jugées inexactes ou incomplètes. Dans ces conditions, le Fonds monétaire international ne pouvait pas valider le programme sur la base de chiffres erronés. D’où la nécessité de revoir les bases avant de poursuivre.
Malgré ce contexte, le Président s’est voulu rassurant sur la trajectoire économique du pays. Il a affirmé que les fondamentaux restent solides, évoquant une dynamique de croissance maintenue et des efforts importants dans des secteurs clés comme l’agriculture.
Il a également mis en avant les mesures prises pour soulager les populations, notamment sur les produits de première nécessité et le carburant, ainsi que les efforts de stabilisation des prix malgré les contraintes.
Pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye, gouverner ne doit pas dépendre exclusivement du FMI. « Avec le FMI, c’est plus facile, mais sans le FMI, nous pouvons aussi avancer », a-t-il affirmé, plaidant pour une souveraineté économique assumée.
Toutefois, il reconnaît l’importance d’une bonne ingénierie politique et technique pour atteindre les objectifs fixés, dans un contexte international et national exigeant.
Gouvernance et solidarité : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye assume une rupture et défend les fonds sociaux
Toujours en direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a abordé sans détour la question sensible de la gestion politique, des recrutements et des fonds de solidarité.
Le chef de l’État a d’abord reconnu l’existence d’attentes fortes de la part de ceux qui l’ont soutenu politiquement. « Ce sont des militants qui se sont battus, qui espèrent un retour. Mais nous avons fait le choix de réduire ces pratiques », a-t-il expliqué, évoquant une rupture majeure avec certaines habitudes du passé.
Selon lui, ce choix s’est traduit par des sacrifices importants au sein même de son camp. Des postes qui auraient pu être attribués à des alliés politiques ont été limités, afin de privilégier une gestion plus rigoureuse et tournée vers l’intérêt général.
Dans cette logique, le Président a mis en avant des actions concrètes, notamment le recrutement de près de 2000 enseignants pour renforcer le système éducatif et les efforts engagés pour résorber le problème des abris provisoires dans les écoles.
Mais au-delà de la gestion politique, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur l’importance des mécanismes de solidarité nationale. Il a défendu l’existence de fonds dédiés à l’action sociale, estimant qu’ils sont indispensables pour répondre rapidement aux urgences des populations.
« L’État doit garder une capacité d’intervention sociale. Si quelqu’un vous appelle parce qu’un enfant est malade, il faut pouvoir agir », a-t-il illustré, plaidant pour une utilisation encadrée mais efficace de ces ressources.
Le Président a toutefois insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de traçabilité. Chaque intervention, selon lui, doit être justifiée et suivie, afin d’éviter les dérives tout en maintenant l’efficacité de l’action publique.
Il a également évoqué plusieurs instruments existants, comme le fonds de solidarité nationale, les mécanismes de solidarité africaine ou encore les fonds spéciaux destinés aux œuvres sociales. Des outils qu’il juge essentiels, mais qui doivent rester strictement encadrés.
Enfin, le chef de l’État a souligné l’importance de la communication et de la transparence. Pour lui, les Sénégalais doivent être informés de la réalité des décisions prises, afin d’éviter les incompréhensions et les interprétations erronées.
BTP : près de 600 milliards d’arriérés, l’État cherche une sortie de crise
En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a levé le voile sur l’ampleur des engagements financiers de l’État, notamment dans le secteur du BTP.
Selon le chef de l’État, le montant global des arriérés avoisine les 600 milliards de francs CFA. Dans le détail, environ 300 milliards concernent des prestations réalisées, auxquels s’ajoutent 269 milliards de remboursements d’impôts. Un niveau d’engagement qui pèse lourdement sur les finances publiques.
Face à cette situation, les autorités travaillent activement à la mise en place de solutions adaptées. L’option privilégiée repose sur la mobilisation de ressources concessionnelles à long terme, avec des taux d’intérêt faibles. Une stratégie qui permettrait d’étaler les remboursements dans le temps tout en évitant une pression excessive sur le budget de l’État.
L’objectif principal est clair : apurer les dettes dues aux entreprises du BTP, fortement impactées par ces retards de paiement. Un enjeu crucial pour la survie de nombreuses sociétés et pour la relance de l’activité économique.
Le Président a également indiqué que des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires financiers afin de concrétiser cette solution. Toutefois, il a reconnu que la question des intérêts reste centrale dans la structuration de ces financements.
Au-delà de la réponse immédiate, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur la ضرورة de trouver une solution durable, capable de prévenir l’accumulation de nouveaux arriérés dans le futur.
Carburant : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye justifie le maintien des prix malgré les tensions
En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est revenu sur la question sensible des prix du carburant, dans un contexte international marqué par de fortes fluctuations.
Le chef de l’État a rappelé que des efforts importants ont été consentis par le gouvernement, notamment depuis le mois de janvier, pour stabiliser les prix à la pompe. Une décision qui vise à protéger le pouvoir d’achat des Sénégalais malgré la hausse des cours à l’échelle mondiale.
« Nous avons fait le choix de maintenir les prix du carburant, alors même que la tendance internationale est à la hausse », a-t-il expliqué, soulignant que plusieurs pays, y compris parmi les plus puissants comme Turquie, ont déjà procédé à des augmentations.
Toutefois, le Président n’exclut pas des ajustements si la situation venait à se détériorer. Il évoque la possibilité d’appliquer, à terme, la « vérité des prix », tout en précisant que cela dépendra de l’évolution du contexte international.
Dans l’immédiat, l’État privilégie des mesures internes de régulation pour limiter l’impact sur les ménages. L’objectif est de contenir les hausses et d’éviter une répercussion brutale sur les consommateurs.
« Si la situation l’exige, nous prendrons nos responsabilités. Mais pour l’instant, nous continuons à faire des efforts pour préserver les Sénégalais », a-t-il assuré.
Le Président a enfin insisté sur le fait que cette problématique dépasse le cadre national. La volatilité des prix du carburant s’inscrit dans une dynamique mondiale qui affecte l’ensemble des économies, rendant les marges de manœuvre des États plus limitées.
Renégociation des contrats : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye rassure les investisseurs et assume les ajustements
En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a abordé la question sensible de la renégociation de plusieurs contrats, notamment dans les secteurs des infrastructures et des transports.
Le chef de l’État a tenu à préciser que ces renégociations ne constituent en rien une anomalie. « Les contrats prévoient eux-mêmes des clauses de renégociation », a-t-il expliqué, soulignant qu’il s’agit d’un mécanisme normal permettant d’adapter les engagements aux réalités du moment.
Dans ce cadre, il a insisté sur un point essentiel : le Sénégal respecte ses engagements vis-à-vis des investisseurs. Des discussions sont en cours avec les partenaires concernés, mais aucune situation ne menace, selon lui, la sécurité des investissements. « C’est un point d’honneur pour nous de garantir un environnement stable », a-t-il affirmé.
Plusieurs secteurs sont concernés par ces ajustements. Dans le BTP, notamment, certaines renégociations ont contribué à ralentir temporairement des projets, le temps de revoir les termes des contrats. Le Président a évoqué des projets de construction d’écoles et d’universités, où des ajustements ont permis d’intégrer davantage de salles de classe et d’infrastructures.
Dans le domaine des transports, des projets autoroutiers ont également fait l’objet de discussions. L’objectif est de mieux encadrer les concessions, notamment en matière d’exploitation après réalisation des infrastructures, tout en assurant un partage plus équilibré des bénéfices.
Le Président a aussi mis en avant la volonté de renforcer le transfert de compétences et de technologies au profit des acteurs nationaux, afin de permettre à terme une plus grande autonomie dans la gestion de ces projets.
Par ailleurs, il a dénoncé certaines pratiques du passé, notamment des renouvellements de contrats anticipés ou peu transparents. Désormais, assure-t-il, toute reconduction se fera dans le respect strict des règles et des intérêts du pays.
Enfin, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur le fait que ces renégociations ne relèvent pas d’un rapport de force, mais d’un dialogue équilibré entre partenaires, dans l’intérêt du Sénégal et de ses partenaires économiques.
Réformes politiques : le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye défend un processus inclusif et “révolutionnaire”
En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est largement revenu sur les réformes politiques et institutionnelles engagées depuis son accession au pouvoir, insistant sur une démarche fondée sur la conviction et le consensus.
Le chef de l’État a rappelé que ces réformes découlent d’un engagement politique clair, validé par les Sénégalais lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. « C’est sur la base de ces convictions que j’ai été élu », a-t-il souligné.
Dans cette dynamique, plusieurs dialogues ont été lancés, notamment sur la justice et sur le système politique. Un processus qu’il qualifie d’inclusif, réunissant différentes parties prenantes autour de propositions de réformes majeures.
Pour encadrer ce chantier complexe, un comité d’experts a été mis en place, composé de magistrats, de professeurs de droit et de praticiens. Leur mission : travailler sur des textes juridiques solides, dans un domaine où « légiférer n’est pas simple », selon le Président.
Parmi les réformes envisagées figurent des changements importants concernant la Cour constitutionnelle, le contentieux électoral ou encore l’organisation du système électoral. Le Président évoque même des mesures « révolutionnaires » visant à renforcer la transparence.
Il a notamment cité des projets comme l’instauration du bulletin unique, l’accès au fichier électoral ou encore la création d’une commission indépendante chargée d’organiser les élections, en remplacement des prérogatives de la Direction générale des élections (DGE). L’objectif est clair : mettre fin aux suspicions récurrentes qui entourent les processus électoraux au Sénégal.
Toutefois, Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle à la patience. Il rappelle que l’élaboration de lois aussi structurantes nécessite du temps, entre les phases de dialogue, de rédaction, de relecture et de validation politique.
Le Président a également insisté sur son implication personnelle dans le suivi des projets de loi, afin de garantir leur cohérence avec les attentes exprimées lors des concertations nationales.
Au-delà des aspects techniques, il met en avant une ambition politique : instaurer durablement la sérénité dans le pays. « Ces réformes doivent permettre de régler définitivement les tensions électorales », a-t-il affirmé.
Enfin, le chef de l’État a réitéré son engagement à faire adopter ces textes dans un esprit de consensus et de responsabilité, convaincu que ces réformes constituent une étape décisive pour la consolidation démocratique du Sénégal.
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