Disparition de René Cheikh Loppy : l’hommage poignant d’Omar Pène- “une partie de moi s’en va avec toi”

XALIMANEWS: Le chanteur sénégalais Omar Pène est en deuil. L’artiste a annoncé, avec une profonde émotion, le décès de son ami d’enfance et confident, René Cheikh Loppy.

Dans un message bouleversant, Omar Pène a rendu hommage à celui qu’il considérait comme un véritable frère de cœur. Il a salué la fidélité, la sincérité et le soutien constant du défunt, évoquant une relation marquée par de nombreux souvenirs, conseils et moments de complicité.

« Tu étais bien plus qu’un ami pour moi. Tu étais ce soutien discret mais constant, cette présence rassurante dans les bons comme dans les pires moments », a notamment écrit l’artiste.

Très affecté par cette disparition, Omar Pène affirme qu’une partie de lui s’en va avec son ami, dont le souvenir restera à jamais gravé dans son cœur. Il a également prié pour le repos éternel de René Cheikh Loppy, demandant à Dieu de l’accueillir dans Son paradis et de lui accorder Sa miséricorde.