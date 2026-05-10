Actualites

Disparition de René Cheikh Loppy : l’hommage poignant d’Omar Pène- “une partie de moi s’en va avec toi”

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le chanteur sénégalais Omar Pène est en deuil. L’artiste a annoncé, avec une profonde émotion, le décès de son ami d’enfance et confident, René Cheikh Loppy.

Dans un message bouleversant, Omar Pène a rendu hommage à celui qu’il considérait comme un véritable frère de cœur. Il a salué la fidélité, la sincérité et le soutien constant du défunt, évoquant une relation marquée par de nombreux souvenirs, conseils et moments de complicité.

« Tu étais bien plus qu’un ami pour moi. Tu étais ce soutien discret mais constant, cette présence rassurante dans les bons comme dans les pires moments », a notamment écrit l’artiste.

Très affecté par cette disparition, Omar Pène affirme qu’une partie de lui s’en va avec son ami, dont le souvenir restera à jamais gravé dans son cœur. Il a également prié pour le repos éternel de René Cheikh Loppy, demandant à Dieu de l’accueillir dans Son paradis et de lui accorder Sa miséricorde.

DEPECHES

Tambacounda : un adjudant de la gendarmerie met fin à ses jours, une enquête ouverte
Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour le sommet Africa Forward
Braquage à Dinguiraye : comment la gendarmerie a mis en échec une bande armée venue attaquer “Sunu Import”
Aly Ngouille Ndiaye : «La Ceni est un recul démocratique»
Share This Article
Previous Article Tambacounda : un adjudant de la gendarmerie met fin à ses jours, une enquête ouverte
Next Article Congrès de Taxawu Sénégal : Madiop Diop lance à Khalifa Sall : « 2029 est à nous… Pastef thi suff, Khalifa thi kaw »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Assemblée nationale : le président Bassirou Diomaye Faye demande une seconde lecture de la loi portant modification du Code électoral

A la UneActualites

Seconde lecture de la loi portant modification du Code électoral : l’Assemblée nationale convoquée ce samedi

Actualites

Convocation de Pape Ngagne Ndiaye : Seydi Gassama dénonce une atteinte à la liberté de la presse

Actualites

Rapport explosif de la Cour des comptes : 85 milliards FCFA au cœur du scandale « Intermag »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

« Mon combat royal m’a promu empereur de la lutte sénégalaise » — Gris Bordeaux

Sports

Mondial 2026 : la FIFA annonce trois cérémonies d’ouverture entre Mexico, Toronto et Los Angeles

Football

Coupe du monde 2026 : cinq responsables de la FSF se voient refuser le visa américain

Lutte

Beach wrestling : Ngagne Sène, Siny Bargny et Fallou Mbine Diab mènent le Sénégal vers 3 médailles d’or

Football

5 défaites en 10 matchs : Beye face à une statistique inquiétante à l’OM