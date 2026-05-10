Tambacounda : un adjudant de la gendarmerie met fin à ses jours, une enquête ouverte

XALIMANEWS: La Gendarmerie nationale est frappée par un nouveau drame après le décès tragique d’un sous-officier supérieur en activité. Selon des informations rapportées par Seneweb￼, l’adjudant M. Ndiath, chef du service administratif et technique (SAT) de la légion de gendarmerie de Tambacounda, s’est donné la mort à l’aide de son arme de service.

Le drame s’est produit le jeudi 7 mai à son domicile. Une lettre d’adieu retrouvée sur les lieux évoquerait les raisons de ce geste tragique. À la suite de la découverte du corps, une enquête a été ouverte sur instruction du Haut-commandant de la gendarmerie afin de faire toute la lumière sur les circonstances du décès.

D’après des sources proches du dossier, l’adjudant Ndiath aurait subi d’importantes pertes financières liées à des paris effectués sur la plateforme de jeux en ligne 1xBet￼. Ces difficultés économiques auraient progressivement conduit le sous-officier à une situation de détresse profonde.

La cérémonie de levée du corps s’est tenue ce dimanche à l’hôpital Principal de Dakar, dans une vive émotion, en présence de proches, collègues et membres de la hiérarchie militaire.