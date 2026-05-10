Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour le sommet Africa Forward

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche matin pour Nairobi, où il prendra part, jusqu’au 13 mai, au sommet Africa Forward.

Cette rencontre internationale marque le lancement d’un nouveau cadre de dialogue entre l’Afrique et la France. Elle réunira plusieurs chefs d’État, des institutions financières, des investisseurs ainsi que des acteurs économiques autour des principaux défis du continent.

À travers cette participation, le Sénégal entend défendre une vision d’une Afrique plus souveraine, plus ambitieuse et davantage impliquée dans les décisions liées à son développement. Les échanges porteront notamment sur le financement des économies africaines, les enjeux de paix et de sécurité, mais aussi sur la nécessité pour les États africains de préserver leur liberté de choix et leurs intérêts stratégiques.

Dans ce contexte, le président Bassirou Diomaye Faye devrait plaider pour un partenariat plus équilibré avec les puissances internationales, basé sur le respect mutuel, la transparence et les priorités définies par les peuples africains eux-mêmes.