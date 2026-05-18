Tabaski 2026 : la CONACOC fixe la célébration au jeudi 28 mai

Réunie dans les locaux de la RTS, la commission indique avoir recueilli les informations provenant de ses 485 représentants répartis à travers le pays, en concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal.

Ainsi, le mardi 19 mai 2026 correspondra au premier jour du mois lunaire de Dhul Hidjja. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée au Sénégal le jeudi 28 mai 2026.

La CONACOC a profité de cette annonce pour adresser ses vœux de bonne fête à l’ensemble de la communauté musulmane.

XALIMANEWS: La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé, ce dimanche 17 mai 2026, que le croissant lunaire marquant le début du mois de Dhul Hidjja n’a été aperçu dans aucune localité du territoire sénégalais.

Réunie dans les locaux de la RTS, la commission indique avoir recueilli les informations provenant de ses 485 représentants répartis à travers le pays, en concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal.

Ainsi, le mardi 19 mai 2026 correspondra au premier jour du mois lunaire de Dhul Hidjja. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée au Sénégal le jeudi 28 mai 2026.

La CONACOC a profité de cette annonce pour adresser ses vœux de bonne fête à l’ensemble de la communauté musulmane.