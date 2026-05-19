Dialogue national : la société civile veut des débats centrés sur les préoccupations des Sénégalais

XALIMANEWS: Des organisations de la société civile sénégalaise ont salué, lundi à Dakar, le nouveau format du dialogue national initié par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, tout en appelant à élargir les discussions aux difficultés quotidiennes des populations.

Réunies au sein du Consortium des organisations de la Société civile, une vingtaine d’organisations ont plaidé pour que les concertations ne se limitent pas uniquement aux réformes institutionnelles et électorales. Selon elles, les échanges doivent aussi porter sur des questions majeures comme le coût de la vie, l’emploi des jeunes, la dette publique, la transparence des finances publiques, les tensions sociales, ainsi que l’accès aux services sociaux de base.

Les acteurs de la société civile ont également évoqué les défis liés à la santé, à l’éducation, à la justice sociale et au vivre-ensemble, estimant que ces sujets préoccupent directement les Sénégalais.

Cette position a été exprimée lors d’un atelier national consacré aux avant-projets de lois issus des dialogues nationaux. Le chef de l’État a récemment partagé quatre textes portant notamment sur la Cour constitutionnelle, le Code électoral, la révision constitutionnelle et les partis politiques.

Les organisations signataires souhaitent par ailleurs une représentation “large, inclusive et équilibrée” des forces vives de la Nation. Elles demandent l’implication des anciens Premiers ministres, des anciens présidents de l’Assemblée nationale, des autorités religieuses et coutumières, mais aussi des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, des syndicats, des universitaires, des commerçants et des acteurs du secteur informel.

Dans leur communiqué, elles estiment que le contexte actuel, marqué par des défis économiques, sociaux et institutionnels, impose davantage de dialogue et d’écoute afin de renforcer la stabilité, la cohésion nationale et la démocratie.

Les membres de la société civile saluent également un format de concertations plus “direct et interactif”, susceptible de favoriser des échanges de qualité et l’émergence de consensus durables autour des priorités nationales.

Pour rappel, la présidence de la République a annoncé que Bassirou Diomaye Faye recevra, du 21 au 31 mai 2026, plusieurs personnalités et représentants des forces vives du pays, en remplacement du format traditionnel de la Journée du dialogue national du 28 mai, reportée en raison de la Tabaski.