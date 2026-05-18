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Ouverture du tronçon Thiadiaye–Kaolack pour la Tabaski

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XALIMANEWS: Sur instruction du Président de la République, le tronçon Thiadiaye–Kaolack de l’autoroute à péage Mbour–Fatick–Kaolack sera ouvert temporairement à la circulation à l’occasion de la Tabaski.

Cette mesure, annoncée par le ministère des Transports terrestres et celui des Infrastructures, vise à faciliter le déplacement des personnes et des biens durant la période festive.

L’axe sera ouvert chaque jour du 20 mai au 7 juin 2026, de 6h à 19h.

Les autorités invitent les usagers au strict respect du Code de la route, de la signalisation et des limitations de vitesse afin de garantir une circulation fluide et sécurisée.

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