Elhadji Cheikh Djibril Ba “Dagana” : le guide spirituel derrière une génération en quête de repères





Figure spirituelle respectée et gardien d’un héritage religieux profondément enraciné, Elhadji Cheikh Djibril Ba, affectueusement surnommé “Borom Darou Salam Dagana”, est reconnu comme l’initiateur principal du Magal Cheikh Dahi. Héritier d’une lignée prestigieuse, il est fils de Cheikh Hadramé, lui-même fils de Mousbah Dine, descendant du Cheikh Mouhamed Fadel, fils de Mameen. Une chaîne spirituelle qui témoigne d’une transmission de savoir, de foi et de valeurs religieuses à travers les générations.

Homme de foi, de discrétion et de sagesse, Elhadji Cheikh Djibril Ba incarne une référence pour de nombreux fidèles attachés aux enseignements du Prophète Mouhamed (Paix et Salut sur Lui). À travers le Magal Cheikh Dahi, il œuvre à perpétuer la mémoire, les enseignements et les valeurs de ses illustres ancêtres, dans un esprit de dévotion, de rassemblement et de paix.

Il est également le marabout de Cheikh Moustapha Dia de Darou Salam, à qui il a transmis une grande partie de son savoir spirituel, de sa sagesse et de son attachement aux valeurs islamiques. Entre eux existe une relation fondée sur la confiance, la transmission et la continuité d’une mission religieuse tournée vers l’éducation spirituelle et le service de la communauté.

Aujourd’hui, Cheikh Moustapha Dia s’impose comme un nouveau repère pour une grande partie de la jeunesse de Keur Massar. Grâce à son discours accessible, son engagement religieux et sa proximité avec les jeunes, il guide une génération en quête de spiritualité, de discipline et de repères dans une société en pleine mutation. À travers ses enseignements et ses actions, il poursuit l’héritage reçu de son guide spirituel, Elhadji Cheikh Djibril Ba “Dagana”.

Qu’Allah préserve ces hommes de foi et continue de répandre leurs enseignements au service de l’islam et de la paix. Bon mois béni à toute la communauté musulmane, sous la lumière du Prophète Mouhamed (PSL).

Par (PIDvito)