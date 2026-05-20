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Prévention des inondations : Ousmane Sonko fixe de nouvelles mesures d’urgence

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XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé aux ministres concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les inondations avant le début de la prochaine saison des pluies.

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef du gouvernement a donné des instructions fermes afin d’assurer une meilleure anticipation des risques liés à l’hivernage. Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, plusieurs mesures urgentes devront être appliquées sans délai.

Parmi les priorités évoquées figurent l’actualisation et la validation des plans communaux d’urgence, la vérification du bon fonctionnement des systèmes d’alerte précoce ainsi que des dispositifs de communication destinés à alerter rapidement les populations en cas de danger.

Le Premier ministre a également insisté sur le pré-positionnement des moyens d’intervention et sur l’organisation, avant le 15 juin 2026, d’un exercice de simulation interministérielle afin de tester la capacité de réaction des services de l’État face à d’éventuelles catastrophes.

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Le communiqué du Conseil des ministres souligne par ailleurs que le gouvernement poursuit déjà plusieurs actions préparatoires, notamment le curage des réseaux d’évacuation des eaux, la vérification des ouvrages de drainage, le déploiement des pompes et l’élaboration de plans d’urgence dans les zones exposées.

Compte tenu du caractère transversal de la lutte contre les inondations, Ousmane Sonko a appelé l’ensemble des services de l’État à travailler en parfaite synergie sous la coordination du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, avec l’appui du ministère de l’Intérieur pour les questions liées à la protection civile et à la gestion des crises.

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