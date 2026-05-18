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Ouverture de la 32e Assemblée régionale Afrique de l’APF à Dakar

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XALIMANEWS: Les travaux de la 32e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) se sont ouverts ce lundi 18 mai 2026 à Dakar, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, en présence du président de l’APF, Hilarion Etong.

Cette rencontre de haut niveau réunit des présidents d’institutions parlementaires, des députés ainsi que plusieurs délégations de l’espace francophone africain. Les échanges portent sur les grands enjeux politiques, démocratiques et sécuritaires du continent.

Dans son discours d’ouverture, El Malick Ndiaye a défendu une vision d’une souveraineté africaine assumée, reposant sur des parlements forts, appelés à jouer un rôle central dans la sécurité collective, le contrôle démocratique et la transformation économique.

Il a également plaidé pour une redéfinition de la Francophonie comme un espace de coopération souveraine et de solidarité politique entre les États.

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Abordant les crises sécuritaires au Sahel, les recompositions géopolitiques mondiales et les tensions au Proche et au Moyen-Orient, il a appelé les parlements africains à construire des réponses concertées face aux défis actuels.

Revenant sur la situation politique sénégalaise, il a cité l’alternance de mars 2024, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye et avec le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, comme la preuve qu’il est possible de conduire des ruptures politiques profondes tout en respectant les institutions.

Évoquant la récente seconde délibération parlementaire sur un texte déjà adopté, il a estimé que cette séquence illustre le fonctionnement normal des équilibres institutionnels et une « maturité républicaine » fondée sur le respect des procédures démocratiques.

Enfin, le président de l’Assemblée nationale a appelé à une diplomatie parlementaire africaine « plus offensive », plaidant pour des mécanismes concrets de coopération entre parlements francophones, notamment en matière de sécurité humaine, d’échanges administratifs et de fiscalité des industries extractives.

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