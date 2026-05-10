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Après “Diamond”,  Seydina revient avec un nouvel album intitulé “Yoon”

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XALIMANEWS: Après le succès retentissant de son tube “Diamond”, qui avait fait le tour du monde, Seydina, considéré comme l’une des plus belles voix de la musique sénégalaise, signe son grand retour avec un nouvel album qui sera disponible ce dimanche.

Intitulé Yoon Wi, ce projet musical est composé de 10 titres riches en sonorités, en émotions et en messages. Un album qui devrait, sans aucun doute, séduire les mélomanes et confirmer davantage le talent de l’artiste sur la scène internationale.

À travers “Yoon Wi”, qui signifie « le chemin », Seydina retrace une partie marquante de son parcours de vie : de son enfance au Sénégal jusqu’à son installation au Canada. Né dans une famille religieuse où la musique était interdite, l’artiste a très tôt été envoyé au daara. Malgré les difficultés, il a traversé plusieurs étapes marquées par de petits boulots et de nombreux sacrifices avant de réussir à s’imposer dans l’univers musical et poursuivre son rêve à l’étranger.

Doté d’une voix captivante et d’un style musical authentique, Seydina fait aujourd’hui partie des artistes sénégalais les plus talentueux de sa génération. Sa capacité à transmettre des émotions et à raconter son vécu à travers la musique lui vaut une reconnaissance grandissante auprès du public.

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Très attendu par ses fans, l’album “Yoon Wi” pourrait marquer un nouveau tournant dans la carrière de l’artiste et renforcer davantage son rayonnement sur la scène musicale africaine et internationale.

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