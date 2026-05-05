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Jaaw Ketchup à l’assaut de l’international : cap sur l’Africa Forward Summit

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XALIMANEWS: Le créateur de contenus sénégalais Alioune Badara Diaw, plus connu sous le pseudonyme de Jaaw Ketchup, franchit une nouvelle étape dans son parcours en annonçant sa participation à l’Africa Forward Summit, un rendez-vous majeur dédié aux rencontres, au partage d’expériences et aux opportunités de collaboration.

Cette annonce s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée sur la scène internationale. En effet, après avoir marqué les esprits lors de son passage à VivaTech et à la suite d’échanges enrichissants avec Bpifrance, Jaaw Ketchup poursuit son engagement en faveur de la valorisation de récits authentiques et inspirants.

À travers sa participation à ce sommet, le créateur entend renforcer les liens entre les écosystèmes français et sénégalais, en mettant en avant des histoires porteuses de sens et en contribuant à bâtir des passerelles durables entre les deux pays.

Une présence qui confirme, une fois de plus, la montée en puissance des créateurs de contenus africains dans les sphères d’influence et d’innovation à l’international.

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