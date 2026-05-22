Assemblée nationale : Ousmane Sonko assure que l’État protège les Sénégalais face aux difficultés économiques

XALIMANEWS; Ousmane Sonko a reconnu, vendredi, les difficultés économiques auxquelles font face de nombreux Sénégalais, affirmant que le gouvernement reste pleinement conscient des réalités vécues par les populations. Lors de la séance plénière consacrée aux questions d’actualité à l’Assemblée nationale, le chef du gouvernement a assuré que l’État travaille à limiter les conséquences des tensions économiques sur le quotidien des ménages.

Devant les députés, le Premier ministre a expliqué que plusieurs mesures ont déjà été engagées afin de protéger les citoyens contre les effets de la conjoncture économique actuelle. Selon lui, les autorités publiques consentent d’importants efforts pour empêcher que certaines hausses ou difficultés économiques ne soient directement supportées par les populations.

Revenant sur le Plan de redressement économique et social lancé par le gouvernement, Ousmane Sonko a indiqué que cette stratégie vise à corriger les déséquilibres accumulés au fil des années. Il a estimé que les réformes engagées ont pour objectif de remettre de l’ordre dans la gestion publique et de rétablir des bases économiques plus solides.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption, les détournements de fonds publics et les inégalités sociales. À ses yeux, la reddition des comptes demeure indispensable pour restaurer la confiance, promouvoir davantage de justice sociale et permettre une meilleure utilisation des ressources publiques au bénéfice des citoyens.

Le leader de Pastef a par ailleurs réaffirmé la volonté du gouvernement de maintenir un discours de vérité envers les Sénégalais, même dans un contexte économique difficile. Il a appelé à une mobilisation collective afin d’accompagner les réformes en cours et de relever ensemble les défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.

Selon Ousmane Sonko, la réussite des changements engagés nécessite l’implication de tous les acteurs nationaux ainsi qu’un esprit d’unité autour des priorités de développement du Sénégal.