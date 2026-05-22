Journée du dialogue : Diomaye Faye consulte Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo

XALIMANEWS: Dans le cadre de la Journée nationale du dialogue, Bassirou Diomaye Faye a poursuivi ses consultations ce vendredi au Palais de la République en recevant deux anciens ministres des Finances : Amadou Kane et Abdoulaye Daouda Diallo.

Les échanges ont principalement porté sur la situation économique et financière du Sénégal dans un contexte international marqué par de fortes contraintes économiques. Les discussions, décrites comme franches et approfondies, ont permis d’aborder plusieurs pistes de réflexion concernant les défis financiers auxquels le pays est confronté.

Fort de son expérience dans le secteur bancaire et financier, Amadou Kane a mis en avant plusieurs mécanismes susceptibles de renforcer le financement de l’économie sénégalaise et d’accompagner les priorités actuelles de l’État. De son côté, Abdoulaye Daouda Diallo a insisté sur le rôle stratégique des institutions financières internationales dans la stabilité budgétaire et les équilibres macroéconomiques du Sénégal.

Les deux anciens responsables ont salué l’initiative du chef de l’État, estimant que cette démarche de concertation constitue un cadre important pour enrichir la réflexion sur les enjeux économiques nationaux. Ils ont également exprimé leur confiance quant à la capacité du Sénégal à surmonter les difficultés actuelles grâce à une mobilisation collective de toutes les forces vives du pays.

La présidence de la République a indiqué que les consultations se poursuivront au cours de l’après-midi dans le même esprit de dialogue, d’écoute et de concertation républicaine.