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Dialogue national : ce que les anciens PM ont dit à Diomaye

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a lancé ce jeudi 21 mai 2026 le premier cycle des consultations de la Journée nationale du dialogue au Palais de la République. Dans le cadre de cette initiative axée sur l’écoute et la concertation, le chef de l’État a reçu plusieurs anciens Premiers ministres, notamment Cheikh Aguibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Amadou Ba.

Au cours de ces rencontres, les discussions ont porté sur plusieurs questions majeures liées à la situation politique, économique et sécuritaire du Sénégal, dans un contexte international marqué par de nombreux défis. Les anciens chefs du gouvernement ont salué la démarche inclusive du président Bassirou Diomaye Faye et partagé leurs analyses sur les enjeux auxquels le pays est confronté.

À travers cette série de consultations, le président de la République entend placer le dialogue national au cœur de sa gouvernance. En réunissant des personnalités issues d’horizons politiques différents, Bassirou Diomaye Faye veut renforcer l’unité nationale et valoriser l’expérience de ceux qui ont déjà dirigé les affaires publiques du Sénégal.

Le chef de l’État a ainsi réaffirmé son attachement à une gouvernance basée sur l’écoute, la concertation et le respect des institutions de la République. Une orientation qu’il considère comme essentielle pour préserver la stabilité du pays et relever les défis économiques et sociaux.

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Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le processus du Dialogue national 2026, présenté par les autorités comme un cadre d’échanges destiné à consolider la démocratie, la cohésion nationale et le développement du Sénégal.

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