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Ass Dione encore cité dans une affaire judiciaire après son extraction de prison

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XALIMANEWS: Déjà détenu dans une autre affaire judiciaire, Ass Dione a été extrait de prison puis placé à nouveau en garde à vue pour une présumée affaire d’escroquerie liée à des visas pour le Nicaragua, selon des informations rapportées par le journal Libération.

D’après les premiers éléments de l’enquête, Ass Dione aurait soutiré près de 2,3 millions de FCFA à deux candidats au voyage, en leur promettant des démarches pour l’obtention de visas à destination du Nicaragua.

Face aux enquêteurs, le mis en cause aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il aurait également proposé un moratoire afin de rembourser progressivement la somme encaissée auprès des victimes.

Cette nouvelle procédure intervient alors qu’Ass Dione est déjà en détention dans le cadre de l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo, pour des faits qualifiés d’acte contre nature par la justice sénégalaise

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