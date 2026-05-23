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Libération des Sénégalais détenus au Maroc : le message fort de Diomaye Faye

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XALIMANEWS: Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la libération des ressortissants sénégalais retenus au Maroc après les incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans une publication officielle, le chef de l’État a indiqué que les concernés retrouveront bientôt leurs familles grâce à la Grâce Royale accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’Aïd el-Kébir.

Bassirou Diomaye Faye a exprimé ses “remerciements les plus sincères” au souverain marocain pour cette décision qu’il qualifie d’empreinte de “clémence et d’humanité”.

Le président sénégalais a également salué les relations historiques entre Dakar et Rabat, soulignant que “le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer”.

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En conclusion de son message, le chef de l’État a adressé ses vœux d’Aïd Moubarak au Roi Mohammed VI ainsi qu’au peuple marocain.

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