Libération des Sénégalais détenus au Maroc : le message fort de Diomaye Faye

XALIMANEWS: Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la libération des ressortissants sénégalais retenus au Maroc après les incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans une publication officielle, le chef de l’État a indiqué que les concernés retrouveront bientôt leurs familles grâce à la Grâce Royale accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’Aïd el-Kébir.

Bassirou Diomaye Faye a exprimé ses “remerciements les plus sincères” au souverain marocain pour cette décision qu’il qualifie d’empreinte de “clémence et d’humanité”.

Le président sénégalais a également salué les relations historiques entre Dakar et Rabat, soulignant que “le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer”.

En conclusion de son message, le chef de l’État a adressé ses vœux d’Aïd Moubarak au Roi Mohammed VI ainsi qu’au peuple marocain.