Khadija Mahecor Diouf démissionne de l’ADL : « Les convictions ne se négocient jamais »

XALIMANEWS: Ousmane Sonko enregistre une nouvelle marque de soutien après la démission de Khadija Mahecor Diouf de son poste de Présidente du Conseil de Surveillance (PCS) de l’Agence de Développement Local (ADL).

Dans une lettre rendue publique, Khadija Mahecor Diouf a expliqué que sa nomination à la tête du Conseil de Surveillance de l’ADL est le fruit de la confiance accordée par le leader de Pastef, qu’elle décrit comme « un homme d’engagement, de courage et de vision ».

Elle a salué le parcours du Premier ministre, soulignant sa constance dans la défense « des intérêts, de l’honneur et de la souveraineté du Sénégal », malgré les épreuves et les attaques auxquelles il a été confronté.

Justifiant sa décision de quitter ses fonctions, l’ancienne PCS affirme avoir fait un « choix de cohérence, d’engagement et de loyauté » envers les valeurs et la vision qu’elle dit avoir toujours défendues avec le camp patriotique.

Khadija Mahecor Diouf a également réaffirmé son soutien total au projet porté par Ousmane Sonko, assurant qu’elle restera « toujours à ses côtés », estimant que « les fonctions sont passagères, mais les convictions demeurent ».

Dans son message, elle a enfin adressé ses remerciements à ses collaborateurs, militants et compagnons de lutte pour leur soutien durant sa mission, avant de conclure par un message politique fort : « Le combat continue. La révolution patriotique continue », tout en évoquant les échéances de 2027 et 2029 comme des étapes importantes pour la consolidation du projet patriotique