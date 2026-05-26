Drame à Ziguinchor : un minibus chute du pont Émile Badiane dans le fleuve Casamance, un mort et un disparu

XALIMANEWS: Un drame s’est produit ce mardi à Ziguinchor, où un minibus de transport en commun en partance pour Dakar a terminé sa course dans le fleuve Casamance après une chute depuis le pont Émile Badiane.

Selon des sources concordantes, trois personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l’accident. Le bilan provisoire communiqué par une source sécuritaire fait état d’un mort, d’un disparu et d’un survivant.

Les équipes de secours ont rapidement été mobilisées et poursuivent les opérations de recherche pour tenter de retrouver la personne portée disparue.

Les circonstances exactes de l’accident restent, pour l’heure, inconnues. Une enquête devrait permettre de faire la lumière sur les causes de ce drame survenu dans la capitale du Sud.