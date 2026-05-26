Depeches

Drame à Ziguinchor : un minibus chute du pont Émile Badiane dans le fleuve Casamance, un mort et un disparu

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Un drame s’est produit ce mardi à Ziguinchor, où un minibus de transport en commun en partance pour Dakar a terminé sa course dans le fleuve Casamance après une chute depuis le pont Émile Badiane.

Selon des sources concordantes, trois personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l’accident. Le bilan provisoire communiqué par une source sécuritaire fait état d’un mort, d’un disparu et d’un survivant.

Les équipes de secours ont rapidement été mobilisées et poursuivent les opérations de recherche pour tenter de retrouver la personne portée disparue.

Les circonstances exactes de l’accident restent, pour l’heure, inconnues. Une enquête devrait permettre de faire la lumière sur les causes de ce drame survenu dans la capitale du Sud.

DEPECHES

Saraya : un accident de bus sur la RN7 fait une vingtaine de blessés graves
Mbour : il menace de publier des vidéos privées de la femme de son oncle
Keur Mbaye Fall : un gérant de quincaillerie enlevé sur son lieu de travail puis retrouvé mort ligoté dans sa chambre
Rebeuss : « Mara milliardaire » tente une spectaculaire évasion lors d’une extraction médicale à Dakar
Share This Article
Previous Article Ousmane Sonko nouveau Président de l’Assemblée nationale
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Grand Yoff: Il faisait consommer du chanvre à un mineur de 10 ans avant de l’abuser

Depeches

Dernière minute : Ndiaga Seck sous mandat de dépôt

Depeches

Affaire Ndiaga Seck : des messages privés datant d’octobre 2013 au cœur de l’enquête

A la UneDepeches

Les dessous de l’affaire Ndiaga Seck : ce qui a conduit à son arrestation par la DIC

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

‎Mondial 2026 : la FIFA finalise les camps de base, le Sénégal installé à l’Université Rutgers

A la Une Sports

De la prison à l’honneur : les supporters sénégalais accueillis en héros à Dakar

Football Opinions

Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)

A la Une Football

Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais eemprisonnés depuis la finale de la CAN 2025

Football

Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection