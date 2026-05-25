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Keur Massar Nord : le projet de 185 millions FCFA de You Immo redonne espoir aux populations

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XALIMANEWS: À Keur Massar Nord, le nouveau projet porté par le jeune entrepreneur Youssou Adouwa, connu sous le nom de You Immo, suscite déjà un immense espoir auprès des populations. Bien plus qu’un simple centre commercial, cette infrastructure moderne apparaît comme un véritable projet de transformation économique et sociale pour toute la commune.

Estimé à 185 millions de FCFA, ce complexe de type R+2, dont l’inauguration est prévue le 13 juin 2026, symbolise la vision ambitieuse d’un jeune leader qui veut participer activement au développement de sa localité. Dans une commune confrontée au chômage des jeunes et au manque d’espaces modernes pour les activités commerciales, ce projet arrive comme une bouffée d’oxygène pour de nombreuses familles.

Pensé pour répondre aux besoins des populations, le centre comprendra plusieurs espaces commerciaux modernes, une salle de musculation ainsi qu’une grande salle de spectacle destinée à accueillir des événements culturels, sociaux et communautaires. Un projet innovant qui devrait considérablement dynamiser l’activité économique de Keur Massar Nord.

Mais ce qui impressionne davantage les habitants, c’est l’approche sociale adoptée par You Immo. Là où certains investisseurs privilégient uniquement le profit, lui a choisi de placer l’humain au cœur de son initiative. Les magasins seront accessibles à des prix très abordables afin d’offrir aux jeunes entrepreneurs une véritable opportunité de lancer leurs activités dans de bonnes conditions.

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Le projet prévoit également l’accompagnement des femmes, notamment les badianou gokh, qui bénéficieront gratuitement de certains espaces commerciaux. Une initiative saluée par plusieurs habitants qui y voient une volonté claire de promouvoir l’autonomisation économique des femmes et de soutenir les acteurs communautaires.

Depuis plus d’un an, Youssou Adouwa multiplie les actions sociales et les gestes de solidarité envers les populations de Keur Massar Nord. Aujourd’hui, avec ce centre commercial d’envergure, il franchit une nouvelle étape en mettant sur pied un projet structurant capable de générer des emplois, stimuler l’économie locale et offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse.

Pour beaucoup d’habitants, ce projet démontre qu’il est possible de contribuer concrètement au développement d’une commune sans attendre d’occuper une fonction politique. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi plusieurs populations de Keur Massar Nord voient désormais en You Immo un homme capable de porter les ambitions de la commune lors des prochaines élections locales.

À quelques semaines de son inauguration, le centre commercial de You Immo est déjà perçu comme l’un des projets privés les plus ambitieux réalisés ces dernières années dans la zone. Un investissement majeur qui pourrait durablement changer le visage économique et social de Keur Massar Nord

PIDvito

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