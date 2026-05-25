Vœux du Président Diomaye Faye à la communauté chrétienne pour la Pentecôte et le pèlerinage de Popenguine

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé lundi ses « vœux les plus chaleureux » à la communauté chrétienne du Sénégal à l’occasion de la fête de la Pentecôte, avec une pensée particulière pour les pèlerins réunis à Popenguine, au pied du sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrande, à l’occasion de la 138e édition de la marche mariale.

Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de l’État a salué les marcheurs ayant gravi la falaise, les fidèles recueillis dans les paroisses ainsi que toutes les familles célébrant cette fête chrétienne.

À la veille de cette célébration, marquée par le pèlerinage de Popenguine, le président avait effectué une visite de courtoisie à Monseigneur André Guèye. Il a souligné à cette occasion que « l’entente entre les confessions est un fondement de la stabilité du Sénégal et une part essentielle de son identité nationale ».

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de préserver ce « bien commun » dans un monde marqué par les replis identitaires, appelant à l’engagement de l’État et à la vigilance de tous.

La Pentecôte, fête chrétienne majeure, commémore la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres.