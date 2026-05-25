Actualites

Vœux du Président Diomaye Faye à la communauté chrétienne pour la Pentecôte et le pèlerinage de Popenguine

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé lundi ses « vœux les plus chaleureux » à la communauté chrétienne du Sénégal à l’occasion de la fête de la Pentecôte, avec une pensée particulière pour les pèlerins réunis à Popenguine, au pied du sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrande, à l’occasion de la 138e édition de la marche mariale.

Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de l’État a salué les marcheurs ayant gravi la falaise, les fidèles recueillis dans les paroisses ainsi que toutes les familles célébrant cette fête chrétienne.

À la veille de cette célébration, marquée par le pèlerinage de Popenguine, le président avait effectué une visite de courtoisie à Monseigneur André Guèye. Il a souligné à cette occasion que « l’entente entre les confessions est un fondement de la stabilité du Sénégal et une part essentielle de son identité nationale ».

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité de préserver ce « bien commun » dans un monde marqué par les replis identitaires, appelant à l’engagement de l’État et à la vigilance de tous.

DEPECHES

Keur Massar Nord : le projet de 185 millions FCFA de You Immo redonne espoir aux populations
Crise institutionnelle au sommet de l’État : le Sénégal sans Premier ministre, gouvernement dissous et Assemblée nationale sans président
Démission d’El Malick Ndiaye : le président de l’Assemblée nationale quitte ses fonctions
« Vous faites la fierté du Sénégal » : le message émouvant de Bassirou Diomaye Faye aux supporters graciés

La Pentecôte, fête chrétienne majeure, commémore la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres.

Share This Article
Previous Article Keur Massar Nord : le projet de 185 millions FCFA de You Immo redonne espoir aux populations
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

ActualitesSociete

Sécurité, emploi, hydrocarbures : les sujets au cœur des échanges entre Bassirou Diomaye Faye et d’anciens ministres

Actualites

Libération des Sénégalais détenus au Maroc : le message fort de Diomaye Faye

A la UneActualites

Urgent : Bassirou Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko et renvoie tout le gouvernement

Actualites

Loi sur les actes contre-nature : Sonko justifie le durcissement et répond aux critiques internationales

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

De la prison à l’honneur : les supporters sénégalais accueillis en héros à Dakar

Football Opinions

Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)

A la Une Football

Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais eemprisonnés depuis la finale de la CAN 2025

Football

Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection

Les lions

Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste officielle des Lions du Sénégal