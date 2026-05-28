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Drame à la Cité Fadia : un homme tue son frère à coups de couteau après une dispute absurde

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XALIMANEWS: Un drame familial d’une rare violence s’est produit ce jeudi 28 mai 2026 à la Cité Fadia, dans la commune de Golf Sud. Un individu a été interpellé par les éléments du Commissariat d’Arrondissement de Golf Sud pour homicide volontaire après avoir mortellement agressé son propre frère à coups de couteau.

Alertés aux environs de 13 heures pour une violente rixe dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble de la cité, les policiers se sont rapidement rendus sur les lieux. Sur place, ils ont découvert une scène particulièrement choquante, avec d’importantes traces de sang sur les murs et le sol.

La victime, grièvement blessée, avait déjà été évacuée en urgence vers l’hôpital Dalal Jamm par ses proches avant l’arrivée des forces de l’ordre. Malgré sa prise en charge en réanimation, elle a finalement succombé à ses blessures.

Selon les premières constatations, l’agresseur s’était barricadé dans une chambre, armé de plusieurs couteaux, tout en refusant d’obtempérer. Il détruisait également le mobilier de l’appartement, poussant les policiers à solliciter l’appui de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP).

Avant même l’arrivée des renforts, le suspect a tenté de prendre la fuite en escaladant le balcon de l’immeuble. Il a toutefois chuté durant sa tentative d’évasion, permettant son interpellation immédiate. Cinq couteaux ont été retrouvés en sa possession.

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D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme, présenté comme étant sous l’emprise de stupéfiants et de l’alcool, aurait attaqué son frère après une altercation jugée futile, liée à la consommation d’abats crus dans le salon. Profitant du sommeil de la victime, il lui aurait porté plusieurs coups de couteau.

Le mis en cause, qui ne résidait pas dans l’appartement loué par son frère, y était venu la veille pour des retrouvailles familiales à l’occasion des préparatifs de Tabaski.

Placée en garde à vue pour meurtre, la personne interpellée reste à la disposition des enquêteurs.

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