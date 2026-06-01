Guy Marius Sagna refuse de répondre à la gendarmerie et invoque des “violations constitutionnelles”

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a annoncé avoir été convoqué ce jour à 10h par la Section de recherches de la gendarmerie pour une « affaire le concernant ». Dans une déclaration rendue publique, il affirme avoir informé les autorités de sa décision de ne pas répondre à cette convocation.

L’élu précise que ce refus ne traduit ni un manque de respect envers les forces de défense et de sécurité, ni une défiance vis-à-vis de la justice sénégalaise. Il dit au contraire agir, selon ses termes, pour éviter que la gendarmerie et la justice ne soient associées à une procédure qu’il estime irrégulière.

Selon lui, la démarche engagée violerait à la fois la Constitution du Sénégal, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi que celui du Parlement de la CEDEAO. Il estime que ces manquements exposeraient les institutions à un discrédit injustifié.

Guy Marius Sagna indique avoir transmis aux autorités un document de quatre pages dans lequel il expose ses arguments juridiques et politiques, espérant ainsi les convaincre de « l’erreur » qu’il attribue à cette convocation.

Le parlementaire conclut sa déclaration en appelant à l’attention sur le congrès du parti PASTEF, tout en maintenant sa position sur cette affaire.