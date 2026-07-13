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Conférence de presse de la FSF : l’ASMS dénonce une atteinte à l’honneur du Dr Fédiore

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XALIMANEWS: L’Association sénégalaise de médecine du sport (ASMS) est montée au créneau pour défendre le Dr Abderahmane Fédiore après les propos tenus à son encontre lors de la conférence de presse animée ce lundi 13 juillet 2026 par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, au stade Léopold Sédar Senghor.

Dans un communiqué publié à Dakar, l’ASMS dit avoir appris avec une « profonde indignation » les déclarations visant son membre et tient à « rétablir la vérité » tout en lui apportant son « soutien total ».

L’association rappelle que le Dr Fédiore est titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées (DES) en Médecine et Biologie du Sport, délivré par la Faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Elle souligne également son impressionnant parcours au service du football sénégalais. Médecin-chef de l’équipe nationale A depuis 2017, il a participé à cinq Coupes d’Afrique des Nations — au Gabon, en Égypte, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Maroc — ainsi qu’à trois Coupes du monde : en Russie, au Qatar et au tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

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L’ASMS met aussi en avant son expérience hospitalière, notamment en tant qu’ancien médecin-chef du département de kinésithérapie de l’hôpital de Fann, ainsi que ses fonctions auprès de plusieurs clubs et disciplines sportives, dont le football, la natation, le handball et le cyclisme.

Sur le plan international, le Dr Fédiore exerce également comme officier médical de la CAF et de la FIFA, assurant depuis plusieurs années la coordination médicale de nombreuses compétitions continentales et internationales.

Au regard de ce parcours, l’Association sénégalaise de médecine du sport considère que les propos tenus contre le médecin des Lions sont « infondés et constitutifs de diffamation ».

L’ASMS réaffirme ainsi sa confiance totale envers le Dr Abderahmane Fédiore et demande des excuses publiques. Elle annonce par ailleurs se réserver le droit d’engager toutes les voies de recours nécessaires afin de défendre l’honneur et la dignité de son membre.

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