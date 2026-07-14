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Dr Abdourahmane Fédior contre-attaque : « Je ne comprends pas qu’Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties »

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XALIMANEWS: Le Dr Abdourahmane Fédior, médecin de l’équipe nationale A du Sénégal, est sorti de son silence après les déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, concernant son profil médical et sa présence au sein des Lions durant la Coupe du monde 2026.

Dans un entretien accordé à L’Observateur, le praticien s’est dit profondément choqué par les propos du président fédéral, affirmant ne pas comprendre « qu’Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties ».

Le médecin des Lions est allé plus loin, estimant que certains responsables de la Fédération « sont indignes des postes qu’ils occupent », tout en laissant entendre qu’une procédure judiciaire pourrait être envisagée face aux accusations portées contre lui.

Dr Fédior a également dénoncé la décision de la FSF de faire venir de France un médecin du sport accompagné de son adjoint et de deux kinésithérapeutes qui, selon lui, « n’avaient pourtant jamais officié dans le football ». ￼

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Revenant sur les coulisses du Mondial, il affirme avoir eu un vif échange avec Abdoulaye Fall le jour du match entre la France et le Sénégal. Selon son récit, le président de la FSF souhaitait impérativement que le médecin venu de France prenne place sur le banc des Lions.

« Quelques heures avant la rencontre, il m’a dit : “Tu ne seras pas sur le banc de l’équipe” », raconte le médecin de la sélection nationale, qui dit avoir immédiatement contesté cette décision.

« Je lui ai répondu : “Vous n’êtes pas médecin pour décider de qui doit être sur le banc ou non” », rapporte Dr Fédior, dénonçant ce qu’il considère comme une ingérence dans les prérogatives du staff médical. ￼

Cette sortie médiatique du médecin des Lions intervient dans un contexte particulièrement tendu au sein du football sénégalais, quelques jours après l’élimination du Sénégal au Mondial et les nombreuses critiques visant la gestion de la sélection nationale par la Fédération

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