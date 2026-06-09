ASP : Seydina Oumar Touré dément le licenciement de Maty Sarr Niang

XALIMANEWS: Le directeur général de l’Agence de Sécurité de Proximité (ASP), le Capitaine Seydina Oumar Touré, a apporté des précisions concernant la situation de Maty Sarr Niang, au cœur de nombreuses spéculations ces derniers jours.

Selon le patron de l’ASP, Maty Sarr Niang n’a fait l’objet d’aucun licenciement. Il s’agit plutôt d’une réaffectation à un autre poste au sein de l’institution, dans le cadre d’une réorganisation interne.

Seydina Oumar Touré a expliqué que les fonctions liées à la communication institutionnelle exigent une certaine neutralité et une obligation de réserve, afin de préserver l’image et la crédibilité de la structure. C’est dans cette logique que la décision de la réaffecter a été prise.

Cette mise au point vise à dissiper les rumeurs faisant état d’un renvoi de l’intéressée. La concernée demeure ainsi membre du personnel de l’ASP, mais exercera désormais d’autres responsabilités au sein de l’agence.