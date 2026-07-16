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Décès du Jaraaf de Ouakam : Diomaye rend hommage à Papa Youssou Ndoye, « une autorité morale respectée ».

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès du Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye, figure emblématique de la communauté léboue.

Dans un message publié ce jeudi, le chef de l’État a rendu hommage à celui qu’il décrit comme un « gardien des traditions léboues », mais également comme un homme de sagesse et de médiation qui a marqué son époque par son engagement au service de sa communauté.

Le président Diomaye Faye a salué la mémoire d’une autorité morale respectée, dont l’influence et les conseils ont contribué au maintien des valeurs et des traditions au sein de la collectivité léboue et au-delà.

« J’ai appris avec tristesse le décès du Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye. Gardien des traditions léboues, homme de sagesse et de médiation, il laisse le souvenir d’une autorité morale respectée », a notamment écrit le chef de l’État.

Bassirou Diomaye Faye a enfin présenté ses condoléances à la famille du défunt, à la communauté léboue ainsi qu’à l’ensemble des habitants de Ouakam, partageant leur douleur en cette période de deuil.

DEPECHES

Le communiqué du Conseil des ministres du jeudi 16 juillet 2026
Nécrologie : le Grand Jaraaf de Ouakam, Youssou Ndoye, n’est plus
Digitalisation, IA, gouvernance : les ambitions du nouveau patron de la Cour des comptes
Intérieur : l’ancien gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, nommé directeur de cabinet du ministre
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