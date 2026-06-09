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Récompense présidentielle : Diomaye offre plus de 311 millions FCFA aux champions africains U17 et U15

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a honoré lundi les sélections nationales sénégalaises U17 et U15 en leur attribuant une enveloppe globale de 311,42 millions de francs CFA. Cette distinction intervient après les sacres continentaux des Lionceaux U17 au Maroc et des U15 lors du Championnat d’Afrique scolaire 2026.

Lors d’une cérémonie officielle organisée au Palais de la République, le chef de l’État a salué les performances exceptionnelles des deux équipes, soulignant leur contribution au rayonnement du Sénégal sur la scène sportive africaine.

Plus de 174 millions FCFA pour les champions d’Afrique U17

Les vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans bénéficieront d’un accompagnement estimé à 174,52 millions de francs CFA. Chaque joueur recevra un iPad de 11e génération, une couverture médicale de deux ans ainsi qu’une bourse scolaire ou de formation pour la même durée.

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Des primes ont également été prévues au profit des membres de l’encadrement technique et des ligues régionales ayant participé à la formation des jeunes champions.

Un soutien important aux champions scolaires U15

Les joueurs de la sélection U15, sacrés champions d’Afrique scolaire, se partageront des récompenses évaluées à 136,9 millions de francs CFA. En plus des iPads et de l’assurance maladie, ils bénéficieront de bourses de formation, de matériel pédagogique et d’un dispositif d’accompagnement destiné à favoriser leur réussite scolaire et sportive.

Les encadreurs techniques ainsi que les ligues concernées recevront également des primes de reconnaissance.

Des récompenses déjà disponibles

Selon le président de la République, les montants destinés aux bénéficiaires ont déjà été transférés à la fédération afin de permettre une mise à disposition rapide des récompenses.

La Médaille Gaïndé de la performance décernée aux héros du football sénégalais

Point fort de la cérémonie, l’ensemble des joueurs et des staffs techniques des deux sélections ont été décorés de la Médaille Gaïndé de la performance. Cette distinction nationale, instaurée par décret en 2025, récompense les citoyens ayant accompli des exploits remarquables au service de la nation.

À travers cette initiative, le chef de l’État a mis en avant les valeurs de courage, de persévérance, de résilience et d’excellence incarnées par ces jeunes sportifs.

En célébrant ces succès continentaux, le président Bassirou Diomaye Faye réaffirme la volonté de l’État de soutenir durablement le sport sénégalais et d’encourager une jeunesse ambitieuse, performante et tournée vers l’excellence.

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