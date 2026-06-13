Trafic de drogue : Ndiap Zo et les lutteurs Liss Ndiago et « Déranger » passent aux aveux, de nouvelles arrestations attendues

XALIMANEWS: L’enquête menée par la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar continue de révéler de nouveaux éléments dans l’affaire présumée de trafic de stupéfiants ayant conduit à l’arrestation de cinq personnes, parmi lesquelles figurent le danseur de Wally Seck, Ndiap Zo, ainsi que les lutteurs Liss Ndiago et « Déranger ».

Selon des informations rapportées par Seneweb et reprises par Xalima, les mis en cause ont été interpellés à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un vaste réseau impliqué dans le trafic de cocaïne, de kush, de méthamphétamine (MD) et de haschich.

Entendus sur procès-verbal, Ndiap Zo et Liss Ndiago auraient reconnu consommer de la drogue, tout en rejetant toute implication dans des activités de trafic. Le danseur a soutenu devant les enquêteurs qu’il était uniquement consommateur, tandis que le lutteur de Diamaguène-Sicap Mbao a tenu le même discours, niant être un revendeur de stupéfiants.

Au cœur du dossier figure également Siraba Diagne, alias « Siteu », présenté comme le principal fournisseur présumé du réseau. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir approvisionné plusieurs membres en produits illicites. Selon les mêmes sources, ce dernier avait récemment bénéficié d’une grâce présidentielle après un séjour en prison.

À l’exception de Siraba Diagne, les autres personnes arrêtées auraient toutes affirmé être de simples consommateurs. Toutefois, les investigations se poursuivent afin de déterminer le rôle exact de chacun dans cette affaire qui suscite une vive attention.

Les gendarmes de la Brigade de Recherches de Keur Massar poursuivent actuellement leurs investigations pour identifier et interpeller les principaux fournisseurs ainsi que d’éventuels complices. L’enquête pourrait ainsi connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours.

Sauf changement de programme, les cinq suspects devraient être présentés au procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, lundi prochain. Le parquet pourrait ensuite requérir l’ouverture d’une information judiciaire afin d’approfondir les investigations et de situer les responsabilités de chaque mis en cause.