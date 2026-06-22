Lutte

Fin du bras de fer : Baye Ndiaye cède à Mansour Ba et sauve le combat Reug Reug–Franc

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XALIMANEWS – Après plusieurs semaines de tensions et de déclarations à distance, la guerre des promoteurs qui opposait Baye Ndiaye d’Al Bourakh Events à Mansour Ba de Jambar Productions a finalement pris fin.

Selon des informations obtenues par XalimaNews, des proches des deux camps ont joué les médiateurs en initiant une rencontre de dialogue entre les deux promoteurs. Les discussions ont permis d’apaiser les tensions et d’aboutir à un accord jugé bénéfique pour l’avenir de la lutte sénégalaise.

À l’issue de cette rencontre, Baye Ndiaye, accompagné de son frère Aziz Ndiaye, a choisi de faire un pas vers l’apaisement. Le patron d’Al Bourakh Events a décidé de laisser à Mansour Ba l’organisation du combat tant attendu entre Reug Reug et Franc, dont la tenue est prévue le 31 janvier 2027.

Les deux promoteurs se sont serré la main dans une ambiance empreinte de respect mutuel, mettant ainsi fin à l’un des plus grands bras de fer promotionnels qu’ait connu l’arène ces dernières années.

Pour rappel, le différend était né autour de la situation contractuelle de Reug Reug. Alors qu’Al Bourakh Events estimait avoir déjà engagé le lutteur de Thiaroye pour un combat contre Ama Baldé, Jambar Productions avait de son côté conclu un accord avec le champion pour une affiche face à Franc.

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Cette situation avait plongé le monde de la lutte dans l’incertitude, chacun des deux promoteurs revendiquant la légitimité de son engagement avec Reug Reug. Les prises de position publiques des différents acteurs avaient même laissé craindre une longue bataille juridique et médiatique.

Finalement, la voie du dialogue a prévalu. En privilégiant l’intérêt supérieur de la lutte, Baye Ndiaye et Mansour Ba ont choisi la concertation plutôt que la confrontation. Une issue saluée par de nombreux observateurs qui y voient un signal fort en faveur de la stabilité et du développement de l’arène sénégalaise.

Avec cette réconciliation, tous les regards sont désormais tournés vers le 31 janvier 2027, date à laquelle Reug Reug et Franc devraient enfin croiser le fer dans une affiche qui s’annonce déjà historique

PIDvito

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