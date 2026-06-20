Lutte

Reug Reug au centre d’une guerre sans précédent entre Baye Ndiaye et Mansour Ba

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XALIMANEWS: L’une des plus grandes batailles de promoteurs de l’histoire récente de la lutte sénégalaise est en train de se dessiner entre les structures Al Bourakh Events et Jambar Productions, dirigées respectivement par Baye Alé Ndiaye et Mansour Ba.

Au centre de cette confrontation se trouve le champion de Thiaroye, Reug Reug.

Depuis 2024, le lutteur avait déjà perçu deux avances de la part d’Al Bourakh Events pour affronter successivement Boy Niang 2 et Ama Baldé. Cependant, le premier combat a connu plusieurs reports, d’abord en raison de la blessure de Boy Niang, puis de celle de Reug Reug, sans compter les contraintes liées à ses engagements en MMA.

Finalement, l’affiche tant attendue entre Reug Reug et Boy Niang s’est tenue le 7 juin dernier. Le lutteur de Thiaroye s’est imposé au terme du combat, confortant ainsi son statut parmi les ténors de l’arène.

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Après cette victoire, tout semblait indiquer que son prochain adversaire serait Ama Baldé. Reug Reug lui-même s’était montré favorable à cette affiche, laissant ainsi à Baye Ndiaye le soin de fixer une date pour l’événement.

Mais un nouvel acteur est venu bouleverser les plans. Jambar Productions, la structure dirigée par Mansour Ba, est entrée dans la danse. Déjà liée contractuellement au lutteur Franc, elle aurait versé une avance à Reug Reug et finalisé un combat entre ce dernier et Franc pour janvier 2027.

Cette annonce a provoqué une onde de choc dans le monde de la lutte et suscité une réaction immédiate du camp adverse. Invité dans une émission, Baye Ndiaye a rappelé que Reug Reug était déjà sous contrat avec Al Bourakh et qu’il avait encaissé de l’argent dans le cadre du combat prévu contre Ama Baldé.

Le camp de Reug Reug a, de son côté, reconnu l’existence de cet engagement avec Al Bourakh, tout en expliquant que le lutteur ne souhaitait pas rester huit mois sans combattre. Une situation qui l’aurait poussé à accepter l’offre de Jambar Productions pour affronter Franc.

La riposte de Baye Ndiaye n’a pas tardé. Le promoteur a annoncé avoir officiellement ficelé le combat entre Reug Reug et Ama Baldé pour le 27 décembre prochain.

Pour l’heure, deux promoteurs se disputent donc les services d’un même lutteur, ouvrant la voie à un feuilleton qui pourrait marquer durablement l’histoire de la lutte sénégalaise

PIDvito

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