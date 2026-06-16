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Diamniadio : une présumée fraude foncière éclabousse la mairie

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XALIMANEWS: La commune de Diamniadio est au cœur d’un dossier foncier qui suscite de nombreuses interrogations. Le secrétaire municipal, A. Ng, a été interpellé, tandis que le maire, M. M. G., est également mentionné dans cette affaire. Selon le quotidien Les Échos, les faits seraient liés à la cession d’un terrain de 2,6 hectares situé à Diamniadio, sur l’axe menant vers Dougar.

D’après la même source, la parcelle concernée appartiendrait à une famille Faye. L’un de ses membres aurait procédé à sa vente à un ressortissant nigérian pour un montant estimé à 400 millions de francs CFA. Le journal indique également que cette transaction aurait été facilitée avec l’appui présumé de certains agents de la mairie.

Toujours selon Les Échos, le principal suspect aurait pris la fuite et fait actuellement l’objet de recherches. Les investigations sont menées par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS), saisie par le parquet du tribunal de grande instance de Diamniadio après le dépôt d’une plainte visant les personnes impliquées dans cette affaire.

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