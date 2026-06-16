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Sénégal – France : les Lions de la Teranga lancent leur Coupe du monde 2026 ce mardi.

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XALIMANEWS: Le grand jour est arrivé pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal débute sa campagne en Coupe du monde 2026 ce mardi avec un choc très attendu contre la France, dans le cadre de la première journée du groupe I. Le coup d’envoi de cette affiche sera donné au stade de New York/New Jersey. (FIFA￼)

Portés par l’espoir de tout un peuple, les hommes de Pape Thiaw abordent cette rencontre avec l’ambition de réussir leur entrée dans la compétition. À Dakar comme dans le reste du pays, l’enthousiasme et la confiance dominent à quelques heures de ce rendez-vous mondial. (APS – Agence de Presse Sénégalaise￼)

Cette confrontation rappelle forcément le souvenir historique du 31 mai 2002, lorsque le Sénégal avait créé l’exploit en battant la France (1-0) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon. Vingt-quatre ans plus tard, les Lions ont une nouvelle occasion d’écrire une page mémorable de leur histoire face aux Bleus. (Wikipédia￼)

Dans un groupe également composé de la Norvège et de l’Irak, un bon résultat dès cette première sortie pourrait constituer un pas important vers la qualification pour le prochain tour. (Wikipédia￼)

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Face à l’une des sélections favorites du tournoi, le Sénégal devra s’appuyer sur sa solidité collective, son engagement et le talent de ses cadres pour espérer faire vaciller les Français. Une chose est certaine : toute la nation sénégalaise sera derrière les Lions pour cette entrée en lice qui s’annonce passionnante.

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