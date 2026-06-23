Haaland s’offre un doublé, Koulibaly encore fautif : la Norvège s’envole (3-1)

XALIMANEWS: La Norvège a repris deux buts d’avance face au Sénégal grâce à un nouveau but d’Erling Haaland. L’attaquant norvégien a profité d’une seconde erreur défensive de Kalidou Koulibaly pour tromper la vigilance sénégalaise et porter le score à 3 buts à 1.

Alors que le but d’Ismaïla Sarr avait relancé les espoirs des Lions, cette nouvelle réalisation norvégienne vient refroidir les ardeurs sénégalaises. Solide et réaliste, la Norvège a su capitaliser sur les erreurs adverses pour prendre une sérieuse option sur la victoire.

Pour les hommes de Pape Thiaw, la mission s’annonce désormais très compliquée. Malgré quelques réactions offensives, les largesses défensives ont lourdement pesé dans cette rencontre cruciale.