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Officiel : Pape Thiaw quitte son poste de sélectionneur du Sénégal

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XALIMANEWS: C’est désormais officiel : Pape Thiaw n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. Le technicien sénégalais quitte ses fonctions à la tête des Lions de la Teranga, mettant ainsi un terme à une aventure qui aura marqué une étape importante du football national.

Arrivé sur le banc du Sénégal après l’ère Aliou Cissé, Pape Thiaw avait pour mission de poursuivre la dynamique des Lions tout en préparant le renouvellement de l’effectif. Son passage aura été marqué par des moments forts, mais également par des résultats et des choix qui ont suscité de nombreux débats au sein de l’opinion sportive sénégalaise. (L’Équipe￼)

Son départ intervient dans un contexte de remise en question après le parcours des Lions lors de la Coupe du monde 2026, où le Sénégal a quitté la compétition dès les huitièmes de finale après une élimination face à la Belgique. (Sport News Africa￼)

Ancien international sénégalais et figure respectée du football national, Pape Thiaw aura néanmoins laissé son empreinte sur la sélection, lui qui avait contribué à écrire plusieurs pages importantes du football sénégalais au cours de sa carrière d’entraîneur. (Wikipédia￼)

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La Fédération sénégalaise de football devrait désormais s’atteler à la désignation d’un nouveau sélectionneur afin de préparer les prochaines échéances continentales et internationales des Lions de la Teranga.

Une nouvelle page s’ouvre ainsi pour le football sénégalais, avec l’ambition de permettre aux Lions de retrouver rapidement les sommets du football africain et mondial.

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