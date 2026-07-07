FORA’ESS 2026 : Ahmadou Al Aminou Lo appelle à une voix africaine unie sur l’économie sociale et solidaire

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présidé, ce mardi 7 juillet 2026, la cérémonie d’ouverture officielle de la deuxième édition du Forum africain de l’Économie Sociale et Solidaire, organisée autour du thème : « L’Économie sociale et solidaire : moteur de transition, d’inclusion et de convergence en Afrique ».

Le Chef du Gouvernement a salué le choix porté sur le Sénégal pour accueillir cette édition du FORA’ESS, qui réunit plus de 1 500 participants issus de 30 pays africains et partenaires.

Il a également rappelé la place centrale qu’occupe l’Économie sociale et solidaire dans l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », soulignant notamment la décision du Président de la République de faire de l’année 2026 celle de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire.

Selon le Premier ministre, l’Afrique doit parler d’une seule voix sur les enjeux liés à l’Économie sociale et solidaire, à travers une harmonisation des politiques publiques, une mutualisation des expériences et la promotion de référentiels communs, afin de bâtir un véritable marché africain des initiatives solidaires.