Score actuel : Norvège 2-1 Sénégal. Les Lions sont toujours en vie.

XALIMANEWS: Alors que la rencontre semblait échapper aux Lions, Ismaïla Sarr a redonné espoir au Sénégal en réduisant le score face à la Norvège. Menés 2 buts à 0 après un doublé d’Erling Haaland, les hommes de Pape Thiaw ont enfin trouvé les ressources nécessaires pour réagir.

Ce but récompense une seconde période plus engagée des Sénégalais, qui ont affiché davantage d’envie et d’agressivité dans le jeu. Avec ce score de 2-1, le suspense est totalement relancé et les Lions disposent encore de quelques minutes pour tenter d’arracher l’égalisation.

Portés par leurs supporters, les coéquipiers de Sadio Mané doivent désormais poursuivre leurs efforts et croire en leurs chances jusqu’au coup de sifflet final.