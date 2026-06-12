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Ouest-Foire : le danseur Ndiap Zo interpellé dans une affaire présumée de drogue

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XALIMANEWS: Une opération menée par la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a conduit à l’interpellation de plusieurs personnes, dont le danseur Ndiap Zo, connu du grand public pour sa collaboration avec l’artiste Wally Seck.

Selon des informations rapportées par Seneweb et reprises par Xalima, les personnes concernées ont été placées en garde à vue depuis jeudi dans les locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar. Elles sont entendues dans le cadre d’une enquête en cours.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’intervention des gendarmes fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant la présence d’un groupe d’individus dans un appartement situé à Ouest-Foire. Au cours de l’opération, de l’ecstasy et de la cocaïne auraient été découvertes sur les lieux.

Les personnes interpellées pourraient faire l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, détention et usage de drogue dure. Toutefois, les qualifications définitives dépendront des conclusions de l’enquête ainsi que des décisions qui seront prises par les autorités judiciaires compétentes.

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L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire et les responsabilités éventuelles des différentes personnes impliquées.

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