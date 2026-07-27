Incendies en Gironde : le Consulat du Sénégal à Bordeaux active une cellule d’assistance pour les ressortissants sénégalais

XALIMANEWS: Face aux violents incendies qui ravagent plusieurs zones du sud-ouest de la France, le Consulat général du Sénégal à Bordeaux a annoncé, ce lundi, la mise en place d’une cellule d’écoute, de veille et d’assistance destinée aux Sénégalais établis en Gironde.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique indique que cette initiative est menée en collaboration avec l’Union des travailleurs sénégalais de France (UTSF). Cette cellule a pour mission de recenser les situations de détresse, d’orienter les personnes concernées et de leur apporter, dans la mesure du possible, l’accompagnement et le soutien nécessaires.

Depuis le 22 juillet, les incendies qui frappent la Gironde et les Landes ont provoqué d’importants dégâts. Selon les services de secours, près de 42 000 hectares de végétation ont été détruits par les flammes, tandis que plus de 220 000 personnes ont dû être évacuées par mesure de sécurité.

Le Consulat général du Sénégal à Bordeaux a exprimé sa « profonde compassion » et sa « pleine solidarité » envers l’ensemble des victimes de cette catastrophe. Il a également adressé ses pensées aux personnes sinistrées, à leurs familles, ainsi qu’aux sapeurs-pompiers, aux équipes de secours et aux nombreux bénévoles mobilisés pour lutter contre les incendies et venir en aide aux populations affectées.